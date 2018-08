Fondation Eiffage : un pôle dédié à l’entrepreneuriat social et à la création d’entreprise à Bordeaux

Au sein du réseau France Active créé en 1988 et regroupant 42 fonds territoriaux, Aquitaine Active accompagne deux types de publics : des personnes en difficultés sociales pour la création ou la reprise de très petites entreprises (TPE) et des entreprises sociales et solidaires pour leur développement. Elle apporte notamment des solutions de financement solidaires.

Afin de mieux accompagner les porteurs de projets ou entreprises sociales et de favoriser les échanges, un pôle regroupant des acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat et du financement solidaire a été ouvert en avril 2018 à Bordeaux.

Emmanuel Top, ingénieur génie climatique et énergétique chez Eiffage Construction parraine le projet. La Fondation Eiffage participe à l'équipement des espaces collectifs du pôle.

Vous pouvez vous aussi déposer un projet en ligne auprès de la Fondation Eiffage : projets.solidaires.fondation.eiffage.com

Au préalable, il est conseillé de vérifier l'éligibilité de votre projet auprès de la Fondation : 01 71 59 11 18.