Grand Hôtel-Dieu de Lyon : l'hôtel Intercontinental 5 étoiles ouvre ses portes au public

La reconversion du Grand-Hôtel de Lyon a mobilisé plus de 1000 personnes pour transformer l'ancien hôpital de Lyon en un nouveau lieu de vie. Il s'agit de la plus grande opération privée de reconversion d'un monument historique jamais réalisée à ce jour en France.

Au total, sur ce site de 2,2 hectares inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO depuis 1998, 51 500 m² de bâtiments ont été réhabilités et reconvertis par les équipes d'Eiffage pour accueillir boutiques, restaurants, bureaux, un centre de convention, des logements, un parking privé, une Cité Internationale de la gastronomie et un hôtel 5* sous l'enseigne Intercontinental.

Le 4 juin dernier, les lyonnais et visiteurs ont pu découvrir le magnifique hôtel Intercontinental Lyon - Hôtel Dieu décoré par Jean-Philippe Nuel, référence internationale en matière de design d'hôtels de prestige. Le concept décoratif de l'édifice s'inspire de l'histoire des lieux et allie sobriété de l'ancien hôpital et richesse de l'architecture extérieure.

Cette nouvelle référence de l'hôtellerie haut de gamme lyonnaise proposera sur 3 niveaux :

144 chambres et suites avec vue sur le Rhône, la colline de Fourvière ou les cours intérieures du Grand Hôtel-Dieu.

Un bar nommé « Le Dôme » en référence à son emplacement sous la majestueuse coupole du grand dôme, édifié par l'architecte Soufflot au 18ème siècle (32 mètres sous clef de voûte pour une surface au sol de 500 m²).

Le restaurant Epona qui s'ouvre sur une terrasse au rez-de-chaussée.

L'Académie, un des plus importants centres de conférences de la Presqu'île et du centre-ville, de 12 salles sur 1 500 m².

Une salle de fitness et un espace spa.

Les bureaux, commerces et logements ont ouverts leurs portes en avril 2018. Aujourd'hui, l'ouverture de l'hôtel Intercontinental est l'avant dernière étape de ce projet titanesque qui sera conclu à l'automne prochain avec l'ouverture au public de la Cité Internationale de la Gastronomie.