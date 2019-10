Grand Paris Express : le tunnelier de la ligne 15 baptisé Camille

Le baptême a eu lieu le mercredi 16 octobre en deux temps. Un premier temps regroupant dans la journée, la Société du Grand Paris, les élus locaux dont le maire de Créteil, Laurent Cathala, ainsi que des équipes du groupement Eiffage Génie Civil - Razel-Bec. L'occasion de faire la connaissance de la marraine du tunnelier et d'assister à la révélation du nom, choisi par les conseils des jeunes de Créteil également présents. Camille, pour Camille Serme, joueuse professionnelle de squash, multiple championne de France et d'Europe, et seconde au classement mondial, est donc la marraine du tunnelier.

Dans un second temps, les équipes du groupement ont pu se réunir, en fond de puits, afin de participer à la bénédiction de la Sainte Barbe et du tunnelier avec l'aimable participation du Père Dominique Henry, représentant du diocèse de Créteil. Un moment fort et incontournable pour les compagnons et l'encadrement.

Sur la Gare de Bry-Villiers-Champigny, le deuxième tunnelier est en cours de montage, et débutera son creusement au tout début de l'année 2020.

