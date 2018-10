Hôtel Mama Shelter à Toulouse : ouverture au public en novembre 2018 !

Le Mama Shelter Toulouse occupera l'ancien site des Nouveautés, haut lieu culturel créé au début du 20e siècle, qui a successivement accueilli un théâtre et un cinéma. Il participera largement au développement du tourisme toulousain et au rayonnement de la ville.

Sur une surface totale de 4 990 m², l'hôtel accueillera :

120 chambres de 17 à 36 m² au design décalé signé Thierry Gaugain

un restaurant-bar d'une surface de 480 m² (capacité de 300 couverts par jour) dont 180 m² de terrasse au RDC

280 m² de rooftop comprenant un espace de restauration et de loisir

140 m2 de salles de réunion

CinéMama, une salle de cinéma d'une capacité de 50 places, pour faire vivre la mémoire des Nouveautés



Cette opération de réhabilitation comprend la conservation et la restauration de la grande façade patrimoniale en briques du bâtiment et de ses quatre arches, supervisées par l'Architecte des Bâtiments de France.

Les travaux de gros œuvre, assurés par Eiffage Construction, ont été menés de janvier à décembre 2017, suivis des premières installations des équipements hôteliers par l'exploitant à partir de mai 2018 et de la mise à disposition des zones de l'hôtel pour l'installation de mobiliers et décoration par Mama Shelter en juillet 2018. La maîtrise d'œuvre a été confiée à l'agence toulousaine Puig Pujol Architecture (PPA).

Le grand public pourra découvrir ce magnifique édifice dès novembre 2018.