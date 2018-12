La valeur du jour à Paris GETLINK : le marché salue la prise de participation d'EIFFAGE

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EIFFAGE 0.25% 72.44 -20.89% GETLINK 7.34% 12.22 6.16%

Sur un marché morose, Getlink (ex-Eurotunnel), se distingue à la faveur d’un bond de 6% à 12,06 euros. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche bénéficie de l’arrivée surprise d’Eiffage à son capital. Le groupe de BTP et de concessions a en effet acquis sur le marché 5,03 % du capital de Getlink, ce qui représente 4,33% des droits de vote. Cet investissement de 307,5 millions d’euros a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible.Eiffage a l'intention d'être " un investisseur de long terme " de Getlink et se " réserve la possibilité de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché "." Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage visant à diversifier son portefeuille de concessions, déjà fort de nombreuses participations dans des infrastructures de transport en Europe, ainsi qu'à en allonger la durée ", détaille le groupe de BTP.Dans une note publiée ce matin, UBS juge favorablement cette opération. L'analyste souligne que Getlink offre une visibilité de long terme grâce à sa concession s'étendant jusqu'à 2086, ainsi qu'un potentiel de rémunération des actionnaires supérieur aux objectifs actuels. Néanmoins, la probabilité d'un " hard Brexit " représente un risque pour Getlink, ajoute l'expert. In fine, UBS a renouvelé sa recommandation d'Achat sur Eiffage et maintenu son opinion Neutre sur Getlink.Rappelons que l'irruption surprise d'un nouvel actionnaire n'est pas chose nouvelle pour Getlink. En mars dernier, le groupe italien d'infrastructure Atlantia était devenu le premier actionnaire de Getlink en mettant la main sur 15,49% du capital du français pour un montant de 1,056 milliard d'euros. La réaction de Jacques Gounon, le PDG de Getlink, avait alors été favorable. Nul doute qu'il en sera de même aujourd'hui avec l'arrivée d'Eiffage.