Metz Congrès Robert Schuman : le centre des congrès est officiellement inauguré !

Il y a 4 ans, la société locale Metz Métropole Moselle Congrès (M3Congrès), maître d'ouvrage de cette opération, a choisi, à la suite d'une procédure de dialogue compétitif, de confier au groupement représenté par Eiffage Construction, la conception, la construction, l'entretien et la maintenance de ce nouveau bâtiment.

Le centre Metz Congrès Robert Schuman, imaginé par l'architecte, urbaniste et designer Jean-Michel Wimotte, présente une composition inédite autour de la lumière.

Malgré sa densité, la volumétrie du bâtiment impressionne par sa légèreté. Une esthétique à laquelle participe aussi la disposition, sur presque toute la hauteur du bâtiment, de lames de pierres qui, par leur verticalité, contrastent avec la volumétrie longiligne de l'ensemble et confèrent au bâtiment cette allure élancée.

Livré à l'heure et avec une grande qualité de réalisation, le centre des congrès est le fruit d'un travail d'équipe et d'un dialogue sans faille avec l'ensemble des intervenants de ce projet : la maîtrise d'ouvrage M3Congrès et ses assistants à maîtrise d'ouvrage, le constructeur et mandataire du groupement Eiffage, Quadrim et Béhi, le bureau de contrôle Veritas, le coordonnateur SPS Dekra, l'agence Wilmotte & Associés et les bureaux d'étude Artelia et Quadriplus ainsi que l'ensemble des sous-traitants.

Eiffage Energie a également participé en tant que co-traitant des lots techniques et Eiffage Services assurera la maintenance pendant 25 ans.

Le projet est aussi le premier Centre de Congrès français à répondre aux critères HQE (Haute Qualité Environnementale) se traduisant par une réflexion poussée sur l'acoustique du bâtiment ainsi que sur ses consommations.

Valeur forte de l'entreprise, Eiffage Construction s'était engagée pour l'emploi de personnes en insertion à hauteur de 30 000 heures pendant toute la durée du chantier, soit l'équivalent de 6 ETP (équivalents temps plein). Au final, ce sont 45 000 heures d'insertion qui ont été faites sur ce chantier, soit 10 ETP. Cette action a bénéficié à des jeunes de moins de 26 ans sans expérience professionnelle, des chômeurs de longue durée, des seniors et des travailleurs handicapés.

Les samedi 8 et dimanche 9 septembre, les personnes du grand public assistant à la convention eSport World ont pu avoir un aperçu du centre des congrès. Les jeudi 13 et vendredi 14 septembre prochain à l'occasion du salon #GEN Grand Est Numérique (sur inscription : gen.grandestnumerique.org) les portes ré-ouvriront avant une ouverture officielle au public les 15 et 16 septembre prochains à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Les grandes étapes du projet :

Novembre 2014 : choix par M3Congrès du groupement Eiffage, Wilmotte & Associés, Quadriplus et Artelia comme groupement de conception - réalisation - entretien - maintenance,

2015 : études de conception du bâtiment, dépôt, instruction et obtention de son permis de construire,

Janvier 2016 : travaux de fondation du bâtiment,

Avril 2016 : début du gros oeuvre,

Juin/septembre/octobre 2016 : pose des poutres pré-contraintes de 37m et de 35t qui ont permis de s'affranchir de poteaux dans les halls d'exposition,

Octobre 2016 : pose des gradins de l'auditorium,

2017 : fin du gros oeuvre et travaux de second oeuvre,

1er semestre 2018 : opérations de réception du bâtiment, livraison et installation du mobilier et des équipements audiovisuels,

2 juillet 2018 : remise des clés à GL events.



Le projet en chiffres :

6 400 m² de superficie du site,

15 300 m² de superficie du bâtiment,

210 stands

1200 places d'auditorium (jauge modulable 600 et 800 places),

16 salles de commission,

10 750 pierres de Jaumont installées en façade,

3 800 m² de superficie de vitrage

28 m d'hauteur maximale de cloisons,

350 km de longueur de câbles installés,

315 tonnes de la charpente métallique.



Rétrospective des 29 mois de chantier en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=I5uw9pwPJoI