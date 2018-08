Paris&Co : nouvelle promotion 2018 plateforme Immobilier de demain

Concernant la plateforme « Immobilier de demain » à laquelle Eiffage adhère, 26 start-up ont été sélectionnées : Agilcare ; Aurizone ; BIMCHAIN.io ; CityLity ; Cityzia ; CoWork.io ; CozyAir ; Eïsox ; Eneixia ; Find & Order ; Fluicity ; Hello Watt ; iQSpot ; Louer Dehors ; Moffi ; Ôfildesvoisins ; Panga/Smartenon; Quasiaqui ; Rest Solution ; Librafluides Concept ; Silent Space ; Smarthab ; Spark Horizon ; Station W ; Wecon Solution ; Whoomies.

La plateforme Immobilier de demain accélère l'innovation technologique et l'émergence de nouveaux services dans l'immobilier en favorisant les collaborations créatrices de valeur entre startups et grandes entreprises.

Retrouvez plus de détails sur ces start-up ici !