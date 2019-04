Plabennec (29) : Eiffage Énergie Systèmes inaugure de belles innovations énergétiques dans une serre maraîchère

Les bénéfices économiques associés aux solutions énergétiques et aux nouvelles technologies de la Transition ne sont plus à prouver ! Les serres maraîchères inaugurées le 5 avril concentrent de nombreuses innovations qui augurent de réels gains de production, obtenus grâce aux économies d'énergie, à une croissance accrue des légumes et à l'amélioration des rendements, notamment.

Désormais, l'exploitation maraîchère de Plabennec repose sur deux unités de cogénération à haute performance énergétique (d'une puissance de 4,4 MWe et 3,2 MWe) conçues par le département Production d'énergie et thermie d'Eiffage Énergie Systèmes dirigé par Gilles Marguerat : « Ces centrales de cogénération produisent de la chaleur pour un prix très compétitif, puisqu'elles sont adossée à un contrat EDF Obligation d'Achat de 12 ans. Les deux centrales sont équipées, par ailleurs, d'un système de captage du CO2 permettant d'alimenter les plantes pour la photosynthèse ». Rappelons que la cogénération permet de produire de la chaleur et de l'électricité à partir d'un moteur alimenté au gaz naturel. Son fonctionnement dégage de l'énergie thermique qui est réutilisée dans les serres ou revendue (sous forme d'électricité) pour une valorisation optimale. Sur cette exploitation nouvelle génération, les équipes de Gilles Marguerat ont également installé un dispositif très innovant de leds de croissance. « Cette avancée technologique permet d'augmenter le rendement de la production hivernale de 30 %, d'une part, et d'accroitre la qualité des produits jusqu'à les rendre conformes à la production estivale, d'autre part. Les leds de croissance viennent ainsi compléter le manque d'intensité lumineuse des journées d'hiver en adaptant le spectre lumineux aux besoins particuliers de chaque plant », précise Gilles Marguerat.

Michel Le Hir et Cathy Niot, qui ont parié sur la puissance de la cogénération, ont également misé sur la rentabilité des solutions énergétiques, puisqu'ils ont équipé leur exploitation d'une chaudière biomasse, d'un réseau de chaleur, d'écrans thermiques et d'ordinateurs climatiques. En investissant de la sorte dans la transition énergétique, les maraîchers ont fait entrer leur exploitation dans une nouvelle dimension économique.

Crédits photo : © Eiffage Énergie Systèmes