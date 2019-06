Plobsheim : trois métiers d'Eiffage en synergie au sud de Strasbourg

Ce projet comprend 6 lots dont 3 remportés par Eiffage.



· Lot 02 : Construction d'un bâtiment d'exploitation et ouvrages annexes

Eiffage Construction termine actuellement les travaux de génie civil et second œuvre pour un montant de 4,5 M€. Une vingtaine de compagnons sont mobilisés depuis février pour réaliser le bâtiment d'exploitation de près de 2 000 m² abritant les équipements de pompage, de traitement et de stockage de l'eau. L'équipe est également en charge de concevoir les deux bâches de stockage d'eau en voiles de béton apparent. D'une hauteur de 9 m, ces dernières pourront stocker jusqu'à 1 550 m3 d'eau chacune.

· Lot 03 : Équipements électromécaniques

Les équipes Hydraulique et Réservoirs d'Eiffage Génie Civil apportent leur expertise pour les travaux d'équipements électromécaniques comprenant les études, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en service et les essais des 18 groupes de pompage des puits et stations de reprise.

La tuyauterie de la station de reprise et des 6 forages, y compris 3 chambres à vannes, a nécessité 8 000 h de préfabrication pour des tuyaux jusqu'au DN 1400 en Inox 316 L.

Tous les équipements annexes de robinetterie, de protection anti bélier, d'instrumentation, de ventilation / déshumidification et de levage sont compris dans ce lot d'un montant de 3,4 M€.

· Lot 05 : Électricité et automatisme

Sous la marque Clemessy, les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes réalisent l'automatisation du champ de captage d'eau potable ainsi que sa connexion au réseau de distribution d'eau existant. Les travaux impliquent notamment l'alimentation électrique des installations de pompage, au quotidien et en situation de secours, ainsi que l'éclairage et la sécurité du site.

Cette opération unique en France, qui s'inscrit complètement dans une politique responsable, permettra de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de 450 000 habitants de la métropole à partir de 2020.