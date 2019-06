Pyramide d'Or 2019 : Eiffage Immobilier consacré lauréat du Grand Prix National pour l'opération mixte Hypérion

Porté par Eiffage Immobilier et réalisé par Eiffage Construction, le projet Hypérion conçu par l'architecte Jean-Paul Viguier fait partie du nouveau quartier Euratlantique. Le projet Hypérion est soutenu dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) opéré par l'ADEME. Ce programme mixte intègre logements, bureaux et commerces. L'élément identitaire central est la tour Hypérion de 17 étages qui sera à sa livraison la plus haute tour résidentielle de France en structure bois.

Composée de 1 500 pièces de bois issus de productions forestières locales, cette tour permettra de stocker l'équivalent de 1 000 tonnes de CO 2 , soit un volume comparable aux émissions de CO 2 issues des consommations énergétiques d'un tel immeuble pendant plus de 9 ans.

Véritable vitrine des engagements et de l'expertise d'Eiffage Immobilier en faveur d'une construction durable au service de l'économie locale, le projet Hypérion est devenu un « démonstrateur Industriel de la Ville Durable », ainsi qu'un symbole fort de l'émergence de nouveaux modes constructifs bas carbone.

Plébiscité pour ses prouesses architecturales et techniques, Hypérion, déjà récompensé par le Prix de la Mixité́ Urbaine des Pyramides d'Argent 2019 Nouvelle Aquitaine et du Grand Prix Régional, remporte ainsi la distinction ultime, celle du Grand Prix National des Pyramides d'Or 2019.