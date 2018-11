Salon Pollutec de Lyon : présentation au public de la navette autonome MIA par Eiffage Énergie Systèmes

Réponse novatrice aux problématiques de transport rencontrées sur les zones d'activités, MIA permet aux usagers de parcourir le premier et le dernier kilomètre de leur trajet domicile-lieu de travail. D'une capacité de quinze personnes (dont onze passagers assis), ce véhicule autonome et 100 % électrique circulera avec un agent de bord pouvant intervenir en cas d'urgence ou pour des raisons de sécurité.

Lancée avec le soutien de la Métropole de Lyon, la Société d'équipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon (SERL) et le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), MIA est un projet porté par Eiffage Énergie Systèmes, en association avec le groupe Berthelet, opérateur de transports impliqué dans la transition énergétique et l'évolution des mobilités. Présentée au public lors du salon Pollutec, MIA sera ensuite mise en circulation sur la Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Gaulnes de Meyzieu-Jonage, située à l'est de la ville et reliera le terminus du tram T3 au siège régional d'Eiffage Énergie Systèmes.

Cette expérimentation sur route, d'une durée de deux ans, est une première en France !

Rendez-vous sur le stand Eiffage (n° 170), Pavillon Ville Durable, pour les présentations.

Crédits photo : © SO Dupont Regnoux