Sécurité : les équipes de la DR Hauts-de-France d'Eiffage Énergie Systèmes récompensées

Chaque année, chacun des sites ExxonMobil récompense les entreprises les plus performantes en matière de sécurité. Les lauréats des quatre dépôts français de la division Midstream Fuels France (Toulouse, Lyon SPR, Villette-de-Vienne et Villeneuve-le-Roi SPVM) sont venus recevoir leur prix, lors d'une cérémonie nationale qui s'est déroulée à Toulouse. Au total, douze entreprises ont été récompensées, dont notre agence de Verquin (62) qui a reçu la plus haute distinction : le Tigre d'Or Midstream 2018. Ce prix, remis par Timothy Long, directeur des opérations pour les dépôts pétroliers ExxonMobil d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, récompense le professionnalisme, l'esprit d'initiative et la performance sécurité de notre équipe. La cérémonie des Tigres d'Or Midstream 2018 était organisée par la Direction logistique d'Esso France.

'C'est avant tout , un travail d'équipe' : se réjouit Pietro Calvagna.

Félicitons nos collaborateurs de la DR Hauts-de-France pour cette nouvelle distinction. Ils ont démontré, cette année encore, qu'il est possible de remplir notre mission, tout en assurant la sécurité de chacun. Précisons, par ailleurs, qu'une autre récompense a été décrochée par nos équipes. Venu couronner treize années de présence auprès de notre client DSM Nutritional Products France sans le moindre accident, le SHE Award est un trophée qui récompense la sécurité. « Douze à vingt personnes sont présentes en permanence sur le site de DSM. La maintenance y est assurée 365 jours sur 365 et nous avons aussi un Bureau d'études sur place. L'attribution du SHE Award récompense donc plus de 300 000 heures de travail. Récemment, nous avons même déplacé une unité complète sur le site et tout s'est très bien passé ! », se réjouit Daniel Hoornaert, Responsable d'Affaires Eiffage Énergie Systèmes dépêché sur le site DSM.

Crédits photo : © Eiffage Énergie Systèmes