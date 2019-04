Silex² : lancement des travaux d'un nouvel IGH lyonnais !

Covivio fait confiance aux équipes d'Eiffage pour réaliser le programme tertiaire Silex², immeuble de grande hauteur d'une surface totale de 31 000 m². Situé dans le 2e quartier d'affaires de France, le projet a pour objectif d'offrir un espace tertiaire haut de gamme et innovant dans la lignée des nouvelles ambitions de Lyon Part-Dieu.

Le projet est piloté par Eiffage Construction Confluences, qui intervient en entreprise générale, et mobilise plusieurs entités du groupe Eiffage : Chastagner pour la démolition des anciens bâtiments, Eiffage Energie Systèmes pour la réalisation des lots d'électricité, climatisation, ventilation et chauffage, et Goyer pour la charpente métallique de la partie neuve de la tour.

Silex² est divisé en 3 zones :

L'ancienne tour EDF sera complètement réhabilitée sur une surface de 11 000 m² et comprendra des espaces de bureaux sur 24 étages ainsi qu'un restaurant,

L'extension de la tour accueillera également des espaces de bureaux et un auditorium de 135 places. D'une hauteur de 130 m², elle comptera 2 étages de plus que la partie rénovée,

Un établissement recevant du public de 10 000 m² comprendra un restaurant inter-entreprises, une cafétéria, des commerces, une salle de sport et d'autres bureaux.

Imaginé par les cabinets Ma Architectes et Arte Charpentier, le design ciselé de la tour vient sublimer le style architectural de la Part-Dieu par ses contrastes de matière et de texture. Avec ses façades largement ouvertes, Silex² recrée le lien avec la ville grâce à un socle vivant.

L'ensemble tertiaire vise la double certification environnementale NF HQE Bâtiments tertiaires niveau Excellent et BREEAM Europe Commercial 2013 mention Very Good.

La tour Silex² illustre une nouvelle fois l'expertise d'Eiffage Construction dans la construction d'immeubles de grande hauteur (IGH) dans les quartiers d'affaires les plus emblématiques. Ce projet de taille rejoint la Tour Majunga (La Défense) ou encore Hypérion (Bordeaux) au sein des plus belles références d'Eiffage dans les IGH.

----

Personnalités présentes à la cérémonie de première pierre :