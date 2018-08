Eiffage : BarCap reste à 'pondérer en ligne'

31/08/2018 | 13:25

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Eiffage, au lendemain de la publication des résultats du groupe pour le premier semestre, publication dans lequel le broker voit beaucoup pour se réjouir.



'Néanmoins, nous pensons que beaucoup d'investisseurs ont négligé le manquement aux attentes dans la construction, qui selon nous signale un environnement plus concurrentiel et d'inflation des coûts à Paris', juge l'intermédiaire financier.



'Ceci est compensé par des infrastructures et systèmes d'énergie plus forts, mais ne résulte dans aucun changements à nos estimations. Alors que le trafic se normalise et que le refinancement est bien connu, le dossier repose sur une allocations judicieuse du capital', poursuit-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.