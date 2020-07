EIFFAGE : Barclays maintient sa recommandation Surpondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays réitère sa recommandation Surpondérer ainsi que son objectif de cours de 90 euros sur Eiffage. La maison d'analystes anticipe un recul de 87% de l'Ebit au premier semestre 2020 à 112 millions d'euros. Elle ajoute que son estimation de consommation de liquidités semestrielle est limitée à 620 millions d'euros, soit, tout de même, 500 millions de plus que d'habitude. Le broker réduit ses prévisions d'Ebit 2020 et 2021 de 8% et de 3% pour les exercices suivants.