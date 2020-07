Vélizy-Villacoublay, le 20 juillet 2020 17:40

Eiffage Métal nomme Thierry Wolkiewiez - Directeur général France

Thierry Wolkiewiez, précédemment directeur général de Vallourec Bearing Tubes, vient d'intégrer Eiffage Métal en tant que directeur général France. Il rapportera directement à Guillaume Sauvé, président d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Métal.

Diplômé de l'école Polytechnique, ingénieur des Mines de Paris, Thierry Wolkiewiez débute sa carrière en 1998 au sein d'ExxonMobil où il évolue à différents postes managériaux liés au planning stratégique, à la logistique et au négoce. En 2004, il intègre le groupe Vallourec au sein duquel il assume des fonctions de contrôle de gestion opérationnel, de coordination de projet au Brésil, avant de prendre en charge la stratégie de la division casing-tubing du groupe, puis la direction commerciale de la division produits de forage, et enfin de participer au développement d'entités en Amérique du Nord et en France.

Son parcours dans le milieu industriel et son expérience pluridisciplinaire constituent autant d'atouts pour le développement de l'activité d'Eiffage Métal en France.

À propos d'Eiffage Métal

Eiffage Métal est la marque du groupe Eiffage dédiée à la construction métallique clés en main. Ses équipes conçoivent et réalisent des enveloppes et façades de bâtiments, et des ouvrages d'art. Spécialisée dans les projets complexes multitechniques, elle est également un acteur industriel de premier plan, notamment dans l'éolien. Présente dans toute l'Europe et à l'international, Eiffage Métal emploie plus de 2 300 collaborateurs et compte 9 usines.

