Eiffage : contrat pour la ligne TGV Paris-Lyon

23/07/2020 | 18:05

Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Énergie Systèmes (mandataire) a remporté en groupement avec Saferail et Systra un contrat d'un montant de 52,5 millions d'euros.



Ce contrat porte sur les études, de travaux et de vérifications techniques pour le remplacement de la signalisation sur plus de 500 kilomètres de voies de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon.



Piloté par Eiffage Énergie Systèmes, le contrat porte sur les études d'exécution, les travaux de signalisation et les vérifications techniques de l'ensemble de cet axe.



