Eiffage : signe un contrat pour le Grand Paris Express

07/07/2020 | 09:31

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, et Engie Solutions viennent de remporter, en groupement (50/50), la réalisation du système de ventilation, désenfumage et décompression des tunnels des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.



Le montant du marché s'élève à 58 millions d'euros selon la répartition suivante : 31 millions d'euros pour Eiffage Énergie Systèmes et 27 millions d'euros pour ENGIE Solutions.



L'opération porte sur l'ensemble de la ligne 16 de la gare de Saint-Denis Pleyel à la gare de Noisy-Champs. Pour la ligne 17, il concerne la partie comprise entre la gare Le Bourget RER et la gare Triangle de Gonesse. Les deux lignes comportent 40 kilomètres de voies, 12 gares et 42 ouvrages annexes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.