Ævia : opérations coup de poing sous les pistes de l'aéroport Paris-CDG

Sciage, manutention, levage et évacuation… Nos compagnons experts ont déposé des poutres allant de 28 à 34 m de long et des poteaux de 6 à 7 m de haut ; soit quelque 45 tonnes de béton précontraint déconstruites et évacuées en seulement 6 h, avec un montage et démontage de 3 tours d'étaiement réalisé la première nuit au-dessus de l'autoroute A1.



La cadence a été maintenue pendant 8 nuits pour déposer l'ensemble des 34 poutres de 28 m à 34 m de longueur et 70 poutres de 7 m, soit quelque 85 tonnes de béton précontraint par nuit, sous fermeture de la route de l'Arpenteur, la collectrice de l'autoroute A1, fermée pour l'occasion.



Bravo aux 30 collaborateurs mobilisés sur ce chantier spectaculaire mené pour ADP pour lequel de nombreux dispositifs de protection ont été mis en place.



Rendez-vous à la rentrée pour la prochaine étape !

Crédit Photos : SernaVision