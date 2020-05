Eisai Co., Ltd. : On profitera du calme pour se positionner

Données financières (JPY) CA 2020 684 Mrd EBIT 2020 115 Mrd Résultat net 2020 102 Mrd Trésorerie 2020 180 Mrd Rendement 2020 2,11% PER 2020 21,1x PER 2021 27,6x VE / CA2020 2,90x VE / CA2021 2,81x Capitalisation 2 161 Mrd Prochain événement sur EISAI CO., LTD. 13/05/20 Année 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 9 163,33 JPY Dernier Cours de Cloture 7 544,00 JPY Ecart / Objectif Haut 98,8% Ecart / Objectif Moyen 21,5% Ecart / Objectif Bas -35,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Haruo Naito Chief Executive Officer & Representative Director Yasuhiko Katoh Chairman Yasushi Okada COO, Representative Executive Officer & Head-China Ryohei Yanagi Chief Financial Officer Edward Stewart Geary Chief Medical Officer & Managing Executive Officer