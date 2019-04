Ekinops : Oddo confirme son opinion et l'objectif

12/04/2019 | 10:08

Ekinops a annoncé ce matin la fin des discussions avec Nokia pour le rachat potentiel de la filiale Alcatel Submarine Networks (ASN). Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 6,5 E.



Oddo estime que cette annonce quoi que décevante ne met pas en doute son opinion positive sur le dossier. ' Le M&A, qui fait partie intégrante de la stratégie du groupe, devrait toutefois se poursuivre ' indique le bureau d'analyses.



' Le deal faisait toutefois sens pour Eknops en termes : i/ de complémentarité métier (transport optique sous-marin + terrestre), ii/ de culture d'entreprise (les 2 fondateurs étaient des anciens collaborateurs d'ASN), mais aussi en termes de faisabilité, le groupe ayant déjà démontré sa capacité à intégrer des cibles de grandes tailles (OneAccess acquise fin 2017 était de taille 3x plus grande que celle Ekinops) ' indique Oddo.



' Nos prévisions qui intègrent un CA en hausse de 14% à 96 MEe et une marge d'EBITDA en légère hausse de 10 pb à 12.5% (accélération des recrutements) sont inchangées à ce stade ' rajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.