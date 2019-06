Ekinops : à l'achat, Oddo BHF ajuste sa cible

10/06/2019 | 12:28

Après la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé, qui avait été motivée par l'acquisition de la plateforme OTN-Switch (optimisation de la bande passante sur les réseaux), l'analyste Oddo BHF ajuste son objectif de cours sur le titre Ekinops, après ajustement du modèle.



La cible ressort ainsi à 5,5 euros, contre 6,5 euros jusqu'à présent. Le broker, qui anticipe une 'bonne dynamique de croissance sur l'ensemble des activités' et une 'poursuite de la croissance rentable' reste néanmoins à l'achat sur la valeur.





