EKINOPS : accélère la connectivité Ethernet des entreprises avec CETIN, opérateur majeur de République tchèque

Grâce à cette première dans l'industrie, CETIN est désormais en mesure de vendre en gros des accès Ethernet standards, à haut débit et de qualité opérateur sur VDSL2.

C'est une combinaison unique de fonctionnalités des équipements d'accès EKINOPS qui explique le choix de CETIN. L'une des caractéristiques principales de la solution EKINOPS sélectionnée est sa capacité à utiliser un VDSL double paires pour maintenir une bande passante supérieure au VDSL non jumelé. Le marché adressable par CETIN s'en trouve ainsi élargi puisque le service peut désormais prendre en charge des entreprises plus éloignées géographiquement du DSLAM. Les clients fournisseurs de services de CETIN peuvent également laisser derrière eux les procédures de test et de certification complexes et fastidieuses des équipements d'accès DSL.

CETIN a sélectionné la plateforme d'accès ONE521, de marque OneAccess basée sur le système d'exploitation OneOS6, qui prend en charge les fonctionnalités avancées Ethernet de couche 2 opérateur. Le ONE521 peut également être mis à niveau par mise à jour logicielle, permettant la prise en charge d'un ensemble de fonctionnalités complémentaires comme un contrôleur de session (SBC - session border controller).

Cette plateforme, baptisée « ONE521 AV2d Gb5T/b », est basée sur l'une des dernières puces de Broadcom BCM63138 qui prend en charge l'ADSL2 +, VDSL2+ (profil 35b) et VDSL double paires sur RNIS.

'C'est un véritable succès pour tous', commente Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC d'Ekinops. 'Notre technologie permet à CETIN de vendre sur le marché de gros un service Ethernet sur VDSL2 plus rapide et plus performant qu'auparavant. Cela permettra aux opérateurs locaux de fournir une connectivité de type fibre aux clients professionnels à un prix bien inférieur au coût habituel. Cet exemple illustre bien comment les solutions d'EKINOPS résolvent les problèmes des réseaux historiques des opérateurs tout en créant de réelles opportunités d'affaires.'

'Nous avons toujours été impressionnés par la capacité d'EKINOPS à apporter des solutions technologiques intelligentes aux problèmes du monde réel', déclare Vladimír Fabini, Directeur du développement des technologies de réseau d'accès de Ceská Telekomunikacní Infrastruktura. 'Le lancement de notre offre packagé Ethernet sur VDSL2 va permettre à nos clients d'élargir le marché de la connectivité haut débit pour les entreprises et offrir de réels avantages commerciaux aux entreprises de notre pays.'

Le ONE521 fait partie des nouvelles plateformes d'accès OneAccess tournant sur OneOS6, le système d'exploitation flexible et prêt pour la virtualisation des réseaux. La combinaison des technologies fibre/VDSL et OneOS6 permet aux opérateurs de conserver un maximum de flexibilité et de choix quant à la manière dont ils fournissent leurs services haut débit et fonctions réseau à leurs clients.

Plus d'informations techniques sur les plateformes d'accès OneAccess d'EKINOPS sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.