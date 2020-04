EKINOPS : croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ekinops a publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 1,1% à 21,1 millions d'euros au premier trimestre 2020. Le spécialiste de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs précise aborder l'exercice 2020 avec l'ambition de continuer à délivrer une croissance organique à deux chiffres sur le long terme, conjuguée à un taux de marge brute situé entre 50% et 55%.Le groupe ajoute que la situation étant par nature extrêmement évolutive, il est pour l'instant difficile d'en quantifier ses conséquences économiques et ses effets sur l'activité en 2020. Cette situation serait par conséquent susceptible de remettre en cause certains objectifs financiers de l'exercice. La société tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité." Nous venons de clôturer un 1er trimestre particulièrement atypique, marqué par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sanitaires inédites qui ont fortement perturbé l'organisation d'Ekinops depuis la mi-mars. Réaliser une croissance trimestrielle de +2% dans un tel contexte constitue une véritable satisfaction, pour ne pas dire un exploit. Augmenter la bande passante des réseaux et permettre aux entreprises clientes des opérateurs d'être connectées intelligemment constituent notre raison d'être. Aujourd'hui, certains gros opérateurs augmentent leurs capacités pour répondre à cette demande. A l'inverse, d'autres sont particulièrement prudents dans l'engagement de leurs dépenses en privilégiant leurs stocks d'équipements, mais, dès la crise passée, devront redémarrer leurs investissements " a déclaré Didier Brédy, son président-directeur général.