EKINOPS : et Passman répondent à la demande des clients du secteur de l’hôtellerie « avides » de bande passante

Cette solution innovante de gestion de la bande passante optimise la qualité de service de la solution Wi-Fi guest des hôtels

Cette mise à niveau marque la prochaine étape d'une collaboration durable entre les deux entreprises et permettra à Passman de répondre aux demandes croissantes en débit internet de ses clients du secteur de l'hôtellerie à travers une solution proposant une gestion intelligente de la bande passante et des équipements sur site d'une capacité supérieure.

« Nous devons répondre à une demande toujours croissante en connectivité venant d'une clientèle variée, des hôtels de charme aux chaînes internationales. Dans un secteur où le client est roi, la fiabilité est la clé », commente Frédéric Lévy, dirigeant du groupe Passman. «La solution proposée par EKINOPS sous la marque OneAccess nous permet de gérer le trafic intelligemment, garantissant ainsi la qualité de service la plus élevée possible, en hiérarchisant et priorisant le trafic en fonction des besoins. Depuis le début de notre collaboration, l'équipe d'EKINOPS a été réactive, flexible et constitue donc un partenaire précieux pour soutenir notre expansion internationale. »

Au cours des trois dernières années, la solution de connectivité de Passman pour le secteur hôtelier a tiré parti de l'introduction de la gamme de produits OneAccess (ONE540, ONE1540, ONE2510), qui sera désormais complétée par les routeurs d'entreprise ONE521 et ONE2511 opéré sous la dernière version système OneOS6.

À l'occasion du salon EquipHotel qui se tiendra à Paris du 11 au 15 novembre prochain, les hôteliers et autres acteurs du secteur de l'hôtellerie-restauration pourront en apprendre davantage sur les solutions Ekinops/Passman qui ont déjà fait leurs preuves avec un taux de panne inférieur à 1%.

« Depuis que nous travaillons avec Passman, l'appétit des clients pour la bande passante n'a cessé d'augmenter, car les utilisateurs passent de plus en plus de temps en ligne à accéder à des services de plus en plus gourmands en données », commente Pravin Mirchandani, Directeur Marketing EKINOPS France. «Maintenir le contrôle des services, la hiérarchisation et la gestion des besoins est clé. Notre collaboration avec Passman a abouti à des solutions dynamiques performantes et de plus en plus performantes qui minimisent la perte de paquets de données et la fluctuation (jitter), garantissant ainsi la prise en charge appropriée des applications prioritaires et critiques. Le salon EquipHotel est l'occasion parfaite de présenter des solutions spécialement adaptées aux besoins complexes en connectivité du secteur de l'hôtellerie. »

Pour planifier une réunion avec EKINOPS et Passman à EquipHotel, veuillez contacter: marketing@ekinops.net ou marketing@passman.fr