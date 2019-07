Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ekinops, fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, annonce la levée de l’ensemble des conditions suspensives et la finalisation, ce jour, de l’acquisition de la plateforme OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par Padtec, fabricant d’équipements de réseaux optiques basé au Brésil.La technologie OTN permet de commuter le trafic de données sur les fibres optiques et contribue de façon significative à l'optimisation de la bande passante sur les réseaux. La technologie OTN acquise par Ekinops lui permettra de répondre à la demande croissante du marché d'intégrer cette technologie.Cette acquisition stratégique lui permettra de réaliser dès 2020 du chiffre d'affaires issu de cette technologie, et de devenir à terme un leader dans ce domaine. Il est aujourd'hui estimé que plus de 40% du marché des réseaux optiques utilise des solutions OTN.Cette nouvelle ligne de produits permettra à Ekinops d'adresser le segment de marché du coeur des réseaux des gros opérateurs, et de viser un objectif de triplement de ses ventes de produits de transport optique d'ici à 5 ans.