EKINOPS : lance « EKINOPS Channel Partner Program », programme de partenaires en Europe et en Asie Pacifique

Ce programme a été conçu pour aider les revendeurs à valeur ajoutée (VAR - Value-added Reseller) et les intégrateurs à se différencier en leur offrant la possibilité de concevoir, vendre et fournir des solutions adaptées aux besoins de leurs clients, tout en bénéficiant des ressources et de l'expertise technologique d'Ekinops.

Création d'un écosystème de revendeurs pouvant fournir des services et solutions de transport optique et d'accès hautement performantes et différenciantes

EKINOPS souhaite élargir sa portée commerciale en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie Pacifique pour servir encore plus de fournisseurs de services et d'entreprises. En s'associant à Ekinops, les partenaires du programme auront accès à l'ensemble du portefeuille de solutions de transport optique et d'accès « WAN Edge » d'Ekinops. Grâce à la flexibilité et au caractère agnostique de ses équipements, EKINOPS permet à ses partenaires de créer leurs propres offres compétitives pour répondre à la demande croissante de leurs clients en matière de réseaux évolutifs et ouverts.

EKINOPS compte déjà parmi ses clients plusieurs des plus importants opérateurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services over-the-top (OTT), des opérateur multi-systèmes (MSO - multiple-system operator), des fournisseurs de centres de données ou des opérateurs de téléphonie mobile. Le lancement de l'ECPP marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d'Ekinops, en appui de son approche commerciale en direct des opérateurs.

« L'ECPP offre plus qu'un programme de partenaires revendeurs traditionnel », commente Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC d'Ekinops. « Nous ne cherchons pas simplement des revendeurs, mais avant tout de véritables partenaires à valeur ajoutée qui souhaitent marquer une rupture et proposer une alternative technologique aux fournisseurs historiques. EKINOPS propose des technologies WAN Edge et des solutions de transport optique idéales pour des acteurs qui cherchent à se différencier. Contrairement aux grands fournisseurs, la gamme de solutions d'EKINOPS est totalement flexible et ouverte, pour permettre de répondre précisément aux besoins des clients finaux et de s'adapter aux exigences locales. »

« Pour les partenaires de nos solutions d'accès « WAN Edge », nos fonctions réseaux (Routing, SBC, WOC, SD-WAN) ont l'avantage d'être disponibles aussi bien sur nos plates-formes physiques (pCPE) que virtuelles (uCPE), tout en ayant la possibilité de combiner les deux. Nos partenaires peuvent ainsi apporter des solutions pérennes à leurs clients. Quant à nos partenaires pour nos solutions de transport optique, ils ont accès à une large gamme de services pour assurer la planification, la construction, l'exploitation et le support de réseaux optiques.Fondamentalement, nos solutions offrent qualité et facilité d'intégration, sans aucun verrouillage fournisseur. »

Du fait que les partenaires commerciaux peuvent avoir plusieurs modèles, l'ECPP est spécialement conçu pour être adapté aux spécificités de chacun.

Le programme ECPP EKINOPS proposera trois niveaux de collaboration :

Argent : pour les partenaires qui fournissent des services de niveau d'entrée sur les produits Ekinops. Ils auront accès au portail partenaire, aux webinaires et aux supports de vente.

: pour les partenaires qui fournissent des services de niveau d'entrée sur les produits Ekinops. Ils auront accès au portail partenaire, aux webinaires et aux supports de vente. Or : pour les partenaires ayant une formation technique avancée sur les produits et solutions Ekinops. Les partenaires Or bénéficieront d'avantages ECPP avancés, notamment de qualification de prospects et d'activités de marketing communes.

: pour les partenaires ayant une formation technique avancée sur les produits et solutions Ekinops. Les partenaires Or bénéficieront d'avantages ECPP avancés, notamment de qualification de prospects et d'activités de marketing communes. Platine : pour les partenaires les plus accomplis offrant des solutions et des services basés sur la totalité du portefeuille de produits Ekinops. Les partenaires Platine auront accès à tous les avantages de l'ECPP, y compris une assistance pour les activités de vente, de communication et de marketing et le parrainage des dirigeants.

Tous les partenaires du programme auront accès aux services de vente, de marketing, de communication et d'assistance technique. Pour être choisis pour rejoindre l'ECPP, les partenaires doivent démontrer leurs capacités commerciales et techniques sur les produits Ekinops.

Pour en savoir plus et pour devenir membre du programme ECPP d'Ekinops, visitez le web dédié (disponible en anglais seulement).