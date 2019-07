EKINOPS : lauréat du Prix Scale-up lors de l'édition 2019 des Trophées Futur40

Coté sur Euronext depuis 2013, EKINOPS a enregistré une croissance de +363% de son chiffre d'affaires au cours des trois dernières années, passé de 18,2 M€ en 2016 à 84,2 M€ en 2018 consécutivement au rachat de la société OneAccess en 2017 et à une dynamique de croissance organique soutenue. Ce changement de dimension s'est accompagné d'une forte amélioration de la rentabilité, avec un EBITDA passé de -0,9 M€ en 2016 à 10,4 M€ en 2018, soit une marge d'EBITDA de 12,4%.

Didier Bredy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers de recevoir ce prix qui consacre la réussite de notre rapprochement avec la société OneAccess, un succès au-delà de nos attentes sur le plan commercial, humain, financier et aussi technologique. Lors de l'annonce de l'opération, qui multipliait par 4 la taille du groupe, les doutes étaient nombreux. Ils sont aujourd'hui tous levés. Nous sommes surtout fiers d'avoir pu donner naissance à un acteur majeur français des solutions de transport optique, de services Ethernet et de routage pour les réseaux télécoms. Nous poursuivons sur notre lancée avec l'annonce, en mai dernier, de notre projet d'acquisition de la technologie OTN qui vise à tripler nos ventes de produits de transport optique d'ici à 5 ans. Nous ne comptons pas nous arrêter là et nous continuerons à saisir de nouvelles opportunités de croissance externe stratégiques créatrices de valeur pour accélérer notre développement. »

Visant à proumouvoir les PME et ETI françaises les plus dynamiques, les Trophées Futur40 récompensent chaque année les 40 entreprises françaises éligibles au PEA-PME à la plus forte croissance. Ils mettent en avant auprès des investisseurs des entreprises dynamiques - qu'il s'agisse d'entreprises de taille intermédiaire (ETI), de petites et moyennes entreprises (PME) ou de start-ups en phase de croissance. Vivier de nouveaux modèles de croissance, ce palmarès détecte des entreprises en pleine évolution, destinées à devenir les futurs emblèmes du modèle économique français.

Parmi les 40 pépites récompensées, 8 prix d'honneur mettent en lumière des parcours entrepreneuriaux remarquables. Sous l'égide d'Olivia Grégoire, députée de Paris, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et présidente d'honneur de PMEfinance - EuropeEntrepreneurs, la 6ème édition a eu lieu hier soir au Pavillon Gabriel, en conclusion de la première journée de l'International Financial Forum.