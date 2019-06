EKINOPS : levée de fonds de 7,5 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ekinops a annoncé le succès du placement privé d’un montant de 7,5 millions d'euros. Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunication a émis 2 152 916 actions nouvelles, d’une valeur nominale unitaire de 0,50 euro, au prix de 3,50 euros prime d’émission incluse. Ce prix fait ressortir une décote de 6,7% par rapport au cours de clôture de l'action Ekinops à l'issue de la séance de Bourse du 6 juin 2019, et à 5,2% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action Ekinops des trois dernières séances de Bourse.Ces actions nouvelles émises représentent 10% du capital de la société avant l'augmentation de capital.A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à la réalisation de l'augmentation de capital est portée à 0,91% à l'issue de l'opération.Consécutivement à l'annonce de la signature d'accords définitifs, sous conditions suspensives, en vue de l'acquisition de la plateforme OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par Padtec, financée sur les fonds propres du groupe et par recours à de la dette bancaire, le produit net de cette augmentation de capital vise à renforcer le bilan d'Ekinops et à fournir des moyens supplémentaires pour financer la croissance soutenue de son activité.Bpifrance et Aleph Golden Holdings Sarl, actionnaires de la société à hauteur de 13,3% du capital et de 13,2% des droits de vote d'Ekinops chacun avant la réalisation de l'opération, ont souscrit à 342 857 actions nouvelles chacun, soit un montant de 1,2 million chacun, dans le cadre de cette opération.Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération ainsi que leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 11 juin 2019.