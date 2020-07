EKINOPS maintient le cap de la croissance au 1er semestre 2020 malgré les impacts de la pandémie : 45,8 M de chiffre d'affaires en progression de +2%

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 20,8 21,1 +2% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 24,3 24,7 +2% Chiffre d'affaires 1er semestre 45,0 45,8 +2%

Au 2ème trimestre de son exercice 2020, EKINOPS a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 24,7 M€,

en progression de +1,6%. A taux de change constants, la croissance organique s'est établie à +1,2% sur le trimestre.

Le groupe a ainsi réalisé un solide 2ème trimestre, en croissance séquentielle de +16,7% par rapport au 1er trimestre 2020, alors que la période a été fortement perturbée par la pandémie de coronavirus

(Covid-19) et ses conséquences sanitaires.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires consolidé d'EKINOPS ressort à 45,8 M€,

en croissance totale de +1,7% (+1,2% à taux de change constants).

Croissance de +14,4% en Amérique du Nord au 1er semestre 2020

La part de l'activité réalisée à l'international s'est établie à 65% du chiffre d'affaires semestriel 2020

(vs. 67% sur l'ensemble de l'exercice 2019) : 41% pour la zone EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique), 17% en Amérique du Nord et 7% pour la zone APAC (Asie - Pacifique). La France a totalisé 35% de l'activité sur la période.

Dans le sillage du dernier exercice, la zone Amérique du Nord est demeurée la plus dynamique au 1er semestre 2020, enregistrant une croissance de +14,4%. Il convient également de souligner la solide performance des activités en France (+12,4% de progression sur le semestre), qui renoue avec la croissance après une année 2019 marquée par un ralentissement des investissements des principaux donneurs d'ordres français.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare :

« Le chiffre d'affaires et la croissance n'ont naturellement pas été aussi importants qu'ils auraient été sans cette situation mondiale exceptionnelle liée au coronavirus, mais nous sommes néanmoins très satisfaits de générer de la croissance sur ce semestre particulièrement compliqué. Finalement, nous réalisons sur la période avril-juin le 2ème trimestre le plus important de l'histoire d'EKINOPS en termes d'activité après le 4ème trimestre 2019.

La visibilité sur le reste de l'année est aujourd'hui moins bonne qu'à l'accoutumée. Même si nous percevons les signaux d'un redémarrage, la probabilité de générer une croissance organique à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice paraît aujourd'hui incertaine. Nous restons néanmoins très confiants sur notre capacité à revenir sur nos objectifs long terme de croissance dès que cette crise sera derrière nous.

En effet, des opportunités de création de valeur se sont révélées durant cette crise et EKINOPS est particulièrement bien équipé pour les saisir. La traction générée par l'OTN, notre offre virtualisée et le lancement des produits SD-WAN est indéniable et devrait permettre d'amplifier l'effet du redémarrage. »

Agenda financier

Date Publication Mardi 28 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 (examen limité) Lundi 12 octobre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité) Mardi 12 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.