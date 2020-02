EKINOPS : nette amélioration des résultats en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ekinops a dévoilé un résultat net part du groupe de 1,6 million d’euros en 2019, contre une perte de 0,7 million d’euros un an plus tôt. L’Ebitda s’est établi à 15 millions d’euros, en progression soutenue de 43%, tirant parti de la maîtrise de la structure de coûts. Les charges opérationnelles ont ainsi reculé de 1%. La marge d’Ebitda de l’équipementier télécoms s’est ainsi inscrit à 16% (14% hors impact IFRS 16), contre 12,4% sur l’ensemble de l’exercice 2018.Le chiffre d'affaires consolidé est ressorti à 93,5 millions d'euros en progression de 11% (+9,7% à taux de change constants).Evoquant ses perspectives financières 2020, Ekinops a confirmé son ambition visant à délivrer, sur le long terme, une croissance organique à deux chiffres par exercice.Au niveau opérationnel, le groupe confirme son objectif d'une augmentation maîtrisée de ses charges, entre 2 et 4 millions d'euros (hors charges d'amortissement et investissement exceptionnel).Il ajoute qu'à ce jour l'épidémie de coronavirus n'a pas d'impact majeur sur l'activité du groupe. Ce dernier rappelle que la production de ses équipements est intégralement réalisée en Europe. Néanmoins, les tensions sur l'approvisionnement de certains composants produits en Chine pourraient entraîner de potentiels décalages de livraisons d'équipements. Le groupe oeuvre à des solutions alternatives d'approvisionnement pour certaines catégories de composants et pièces.