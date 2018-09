EKINOPS : résultats semestriels en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ekinops a publié ses résultats du premier semestre 2018. Ainsi, le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs télécoms a dévoilé une perte nette consolidée (part du groupe) de 1,065 million d’euros pour le premier semestre 2018 contre une perte de 2,36 millions d’euros, un an plus tôt. L’Ebitda ressort à 4,0 contre 0,2 million d’euro au semestre 2017. Ekinops a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 42,1 millions d'euros, contre 10,6 millions d'euros un an plus tôt (hors OneAccess), en progression totale de +295%.A périmètre et taux de change constants, la croissance a atteint 12%.Concernant ses perspectives, Ekinops a relevé ses objectifs 2018 : le groupe vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 82 millions d'euros (contre 80 millions initialement et un chiffre d'affaires 2017 pro forma de 73,8 millions), accompagné d'une marge d'EBITDA d'au moins 5% (contre une marge d'EBITDA positive initialement) tout en réalisant les investissements pour préparer les futurs développements.