PARIS, le 29 mai 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, annonce la signature d'accords définitifs, sous conditions suspensives, en vue de l'acquisition de la plateforme OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par Padtec, fabricant d'équipements de réseaux optiques basé au Brésil. Cette acquisition d'un montant de 10 M€, réalisée intégralement en numéraire, sera financée sur les fonds propres du Groupe et par recours à de la dette bancaire. Parallèlement, et sous réserve de conditions de marché favorables, Ekinops envisage de réaliser dans les semaines à venir une augmentation de capital par placement privé dans la limite de 10% du capital social pour renforcer son bilan.

La technologie OTN permet de commuter le trafic de données sur les fibres optiques et contribue de façon significative à l'optimisation de la bande passante sur les réseaux. La technologie OTN développée par Padtec acquise par Ekinops lui permettra de répondre à la demande croissante du marché d'intégrer cette technologie. Cette acquisition stratégique permettra au Groupe de réaliser dès 2020 du chiffre d'affaires issu de cette technologie, et de devenir à terme un leader dans ce domaine. Il est aujourd'hui estimé que plus de 40% du marché des réseaux optiques utilise des solutions OTN.

Ambition : adresser le cœur de réseaux des gros opérateurs

La croissance très rapide du trafic de données sur internet, liée aux nouveaux services tels que le big data, le cloud et surtout la 5G, impose la construction de nouveaux réseaux capables de fournir des bandes passantes plus élevées (200G - 400G), avec des exigences strictes en termes de latence, de synchronisation et de flexibilité.

La technologie OTN apporte une solution, basée sur une architecture évolutive, permettant (i) d'augmenter rapidement la capacité de commutation et (ii) de supporter le Packet Optical Transport (couche 2 du réseau). En développant une nouvelle génération de produits OTN, Ekinops répondra aux besoins des opérateurs mobiles, en particulier pour leurs réseaux 5G.

Grâce à cette acquisition, Ekinops devrait proposer dès le début de l'année 2020 une solution complète (OTN/DWDM) pour les réseaux optiques qui permettra un traitement flexible du trafic ainsi que l'évolution des débits et protocoles transportés sur des porteuses optiques modulées de 200G à 400G, puis dans le futur à 1Tb/s (térabit par seconde).

Cette nouvelle ligne de produits permettra à Ekinops d'adresser le segment de marché du cœur des réseaux des gros opérateurs, et de viser un objectif de triplement de ses ventes de produits de transport optique d'ici à 5 ans.

Principales modalités de l'opération

Dans le cadre de cette opération, Ekinops acquiert la technologie OTN, et une équipe de R&D constituée de 25 ingénieurs basés à Campinas, près de Sao Paulo (Brésil), pour un montant de 10 M€ en numéraire. Les opérations brésiliennes seront supervisées par Jean-Luc Pamart, co-fondateur d'Ekinops et Directeur de la R&D pour le transport optique.

Cette acquisition est financée sur les fonds propres du groupe (14,2 M€1 de trésorerie nette au 31 décembre 2018) et par recours à de la dette bancaire, avec 6,5 M€ levés à cette occasion au 2ème trimestre 2019.

Pour renforcer son bilan, le Groupe envisage de réaliser une augmentation de capital dans les semaines à venir, sous réserve de conditions de marché favorables. Cette opération devrait prendre la forme d'un placement privé au profit d'investisseurs qualifiés dans la limite de 10% du capital social. Les actionnaires de référence présents au Conseil d'administration d'Ekinops, Aleph Golden Holdings Sarl et Bpifrance, ont fait part à la société de leur intention d'y participer.

Cette acquisition est soumise à la levée de conditions suspensives usuelles pour ce type d'acquisition. Cette opération a fait l'objet d'une consultation auprès des instances représentatives du personnel (IRP) d'Ekinops SA qui ont émis un avis favorable. Le Groupe vise de réaliser l'acquisition définitive au cours du 3ème trimestre 2019.

Manuel Andrade, CEO de Padtec, déclare :

« L'acquisition de la plate-forme OTN-Switch par une société reconnue mondialement telle qu'Ekinops illustre de la capacité des ingénieurs de Padtec à développer des technologies de pointe pouvant être déployées à l'échelle mondiale. A cette occasion, nous sommes heureux de nouer avec Ekinops des accords commerciaux de type OEM qui permettront à Padtec d'offrir le commutateur OTN-Switch à l'ensemble de notre clientèle d'Amérique latine. Il s'agit véritablement d'un accord gagnant-gagnant pour les deux entreprises. »

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, commente :

« La technologie OTN développée par Padtec est particulièrement innovante et va permettre à Ekinops de faire un bond technologique et commercial majeur afin de se positionner auprès des très gros opérateurs télécoms. Les accords conclus avec Padtec, premier fabricant et fournisseur d'équipements de réseaux optiques en Amérique latine, permettront aussi à ce dernier de se fournir auprès d'Ekinops pour ses besoins en produits OTN. Cette acquisition stratégique majeure permet à Ekinops de viser un objectif de triplement de ses ventes de produits de transport optique d'ici à 5 ans. »

1 Trésorerie disponible moins emprunts financiers (hors dette bancaire relative au préfinancement du CIR)

