Ekinops : Amélioration significative des marges opérationnelles au 1er semestre 2018 - Relèvement des objectifs de croissance et de rentabilité

OneAccess et ses filiales sont consolidées par intégration globale depuis le 1er octobre 2017 dans les comptes du groupe. Par conséquent, le 1er semestre 2018 constitue le premier semestre complet d'intégration de OneAccess et de ses filiales.

(1) L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité

(i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions.

Au 1er semestre 2018, EKINOPS a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 42,1 M€, contre 10,6 M€ un an plus tôt (hors OneAccess), en progression totale de +295%. A périmètre et taux de change constants, le 1er semestre 2018 s'inscrit en croissance soutenue de +12%.

Cette bonne dynamique commerciale est particulièrement soutenue sur les principaux clients du groupe, avec une croissance de +25% sur le Top 10 clients au 1er semestre 2018 (vs. S1 2017 en données pro forma). Les grands opérateurs sont notamment confortés par le changement de dimension, et plébiscitent la stratégie d'intégration progressive des couches 1, 2 et 3 du réseau et de virtualisation.

La marge brute semestrielle s'est établie à 23,5 M€, en progression plus rapide que le chiffre d'affaires sur la période. Tout en augmentant les ventes de produits de services IP (routeurs et produits virtualisés), le groupe a légèrement amélioré ses marges pour cette activité, ce qui témoigne de la valeur perçue par les opérateurs de la nouvelle plateforme logicielle OneOS6 qui leur permet d'accélérer le déploiement de services et donc la génération de revenus auprès de leurs clients. D'autre part, l'amélioration du prix de revient des produits de transport EKINOPS 360 a également porté ses fruits au 1er semestre.

La marge brute représente ainsi 55,8% du chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre contre 46,9% un an plus tôt. Ce niveau est largement conforme à l'ambition du groupe de réaliser une marge brute comprise entre 50% et 55% sur le long terme, qui tient compte des effets ponctuels liés à l'évolution du mix et des tensions actuelles sur les prix de certains composants électroniques.

L'EBITDA semestriel ressort à 4,0 M€, contre 0,2 M€ au 1er semestre 2017, bénéficiant de la mise en place progressive et efficiente de la nouvelle organisation, effective depuis début 2018. Les charges opérationnelles ont été particulièrement bien maîtrisées consécutivement à l'acquisition de OneAccess, pour s'établir à un niveau inférieur à l'objectif.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (4,0 M€) et des charges non décaissables relatives aux paiements en actions (0,2 M€), le résultat opérationnel courant s'est établi à -0,2 M€.

Les autres produits et charges opérationnels (-0,9 M€) sont composés exclusivement de l'ajustement du complément de prix afférent à l'acquisition de OneAccess. Le résultat opérationnel s'élève ainsi à -1,1 M€.

Le résultat net du 1er semestre 2018 s'établit à -1,1 M€, contre -2,4 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 30 juin 2018

(1) Au 30 juin 2018, le groupe a finalisé l'allocation du prix d'acquisition de OneAccess et ses filiales. Certains postes ont été affectés par l'impact rétrospectif de cette allocation. La colonne 31 décembre 2017 a été retraitée de ces impacts et certains postes différent donc par rapport au bilan consolidé du rapport financier annuel 2017 publié.

Au 30 juin 2018, les capitaux propres consolidés du groupe s'établissaient à 75,6 M€.

Les emprunts financiers ont été fortement réduits, à 10,8 M€ à mi-exercice contre 18,5 M€ fin 2017, principalement sous l'effet d'une réduction de la dette d'affacturage.

La trésorerie disponible s'établissait à 20,1 M€. Le groupe bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette1 positive renforcée au 30 juin 2018 à 12,7 M€ (contre 7,8 M€ au 31 décembre 2017).

Perspectives

Ce 1er semestre plein d'intégration de OneAccess au sein d'EKINOPS illustre d'ores et déjà la pertinence du rapprochement. La dynamique commerciale est soutenue, avec des clients opérateurs et fournisseurs de services qui plébiscitent les solutions technologiques d'Ekinops, tant dans le transport que dans l'accès. Les synergies se matérialisent peu à peu, tirant notamment parti des portefeuilles clients respectifs.

La convergence des couches 1/2/3 des réseaux et le déploiement vers des services virtualisés, de plus en plus sollicitées par les clients, constituent un réservoir de croissance pour le groupe. Les programmes de développement en commun de nouveaux produits identifiés à fort potentiel de croissance (EAD 10G / 100G, POT, etc.) ont ainsi été lancés au cours du semestre.

Sur le plan opérationnel, la mise en place de la nouvelle organisation, désormais pleinement effective, est un succès, et a été menée avec un strict contrôle des charges pendant la phase d'intégration. Cette phase étant désormais achevée, le groupe a initié, dès le 2nd semestre, de nouveaux investissements, notamment humains, pour préparer le développement et la mise sur le marché des futures solutions.

Dans ce contexte, et compte tenu de résultats à mi-exercice supérieurs aux attentes, EKINOPS relève ses objectifs annuels pour l'exercice 2018 : le groupe se fixe désormais pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 82 M€ (contre 80 M€ initialement et un chiffre d'affaires 2017 pro forma de 73,8 M€), accompagné d'une marge d'EBITDA d'au moins 5% (contre une marge d'EBITDA positive initialement) tout en réalisant les investissements pour préparer les futurs développements.

Agenda financier 2018

