PARIS, le 25 juillet 2018 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 2ème trimestre 2018. OneAccess et ses filiales sont consolidées par intégration globale depuis le 1er octobre 2017 dans les comptes du groupe.

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2017 2018 Variation Variation à périmètre et changes constants Chiffre d'affaires 1er trimestre 4,40 18,71 +325% +16% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 6,24 23,38 +275% +10% Chiffre d'affaires 1er semestre 10,64 42,10 +296% +12%

Au 2ème trimestre de son exercice 2018, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 23,38 M€, contre 6,24 M€ au 2ème trimestre de l'exercice précédent, soit une progression totale de +275%. A périmètre et taux de change constants, la croissance du 2ème trimestre s'est élevée à +10%.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2018, Ekinops a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 42,10 M€, contre 10,64 M€ un an plus tôt (hors OneAccess). A périmètre et taux de change constants, le 1er semestre 2018 s'inscrit en croissance soutenue de +12%.

Sur le plan géographique, la France représente la 1ère zone du groupe, avec 43% des ventes semestrielles, suivi de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) hors France avec 38%, les Amériques avec 13% et l'Asie Pacifique avec 6%.

Une solide dynamique commerciale auprès des grands clients

La bonne dynamique du début d'année s'est poursuivie au cours du 2ème trimestre 2018 : malgré un contexte monétaire pénalisant, Ekinops a continué de délivrer une croissance soutenue sur l'ensemble de ses activités.

Cette solide dynamique commerciale s'illustre notamment à travers la forte progression enregistrée auprès des principaux clients du Groupe. Ainsi, sur les 10 premiers clients du Groupe, 8 clients s'inscrivent en croissance à deux chiffres par rapport au 1er semestre 2017 (données pro forma), dont 2 clients en croissance de plus de 100%. Le chiffre d'affaires semestriel enregistré sur ce Top10 s'inscrit ainsi en progression de +25% par rapport au 1er semestre 2017 (en données pro forma).

Ce succès est notamment le résultat du changement de dimension opéré à travers le rapprochement, qui a permis d'asseoir la position et la réputation du Groupe, tant sur le plan financier qu'au niveau actionnarial, auprès des grands opérateurs. La nouvelle organisation du Groupe, effective depuis début 2018, porte également ses fruits et se matérialise à travers l'accélération de la pénétration des principaux clients qui apprécient la stratégie d'intégration progressive des couches 1, 2 et 3 du réseau, la vision vers la virtualisation et les actifs logiciels du groupe.

Des nouvelles solutions plébiscitées par les opérateurs

Les clients opérateurs et fournisseurs de services plébiscitent les dernières solutions technologiques mises sur le marché par Ekinops, tant dans le transport que dans l'accès.

Le module FlexRate, qui fournit des services de 100Gb/s (Gigabit par seconde) ou 200Gb/s dans un même équipement compact de transport optique, rencontre un véritable succès auprès des opérateurs de rang 2 et 3 en leur permettant de doubler leurs capacités pour un coût divisé par deux par rapport aux solutions 100G existantes.

Dans l'accès, le nouveau système d'exploitation OneOS6, opérationnel depuis fin 2017 et qui permet de déployer des services physiques et virtuels de manière flexible, ouverte et agile, garantit aux grands opérateurs de pouvoir anticiper dès à présent, à partir des équipements actuels et donc en préservant leurs investissements, leur migration vers des services virtualisés dans les prochaines années. Les produits sous OneOS6 combinant les fonctions voix et données suscitent ainsi une demande soutenue auprès des clients. Cette solution complète offre un large choix technologique pour le déploiement de services, ce qui accélère considérablement la génération de revenus pour les opérateurs.

Perspectives 2018 : objectifs annuels confortés

Ce bon premier semestre et les signaux commerciaux positifs en matière de synergies commerciales confortent le groupe vis-à-vis de ses objectifs financiers annuels 2018 : réaliser un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 80 M€ (contre un chiffre d'affaires 2017 pro forma de 73,8 M€), avec une marge d'EBITDA positive.

Agenda financier 2018

Date Publication Mercredi 26 septembre 2018 Résultats semestriels 2018 (examen limité) Mercredi 17 octobre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité) Mercredi 23 janvier 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 21 529 161

Plus d'informations sur www.ekinops.net

