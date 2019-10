PARIS, le 10 octobre 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2019.

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires 1er semestre 42,1 45,0 +6,9% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 20,9 22,9 +9,3% Chiffre d'affaires 9 mois 63,0 67,9 +7,7%

Au 3ème trimestre 2019, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,9 M€, en croissance organique de +9,3% (+7,5% à taux de change constants) par rapport au 3ème trimestre 2018.

Le trimestre écoulé est ainsi marqué par une activité soutenue malgré un fort effet de base défavorable. Pour rappel, en 2018, le 3ème trimestre avait exceptionnellement représenté 25% de l'activité de l'exercice, alors qu'il s'agit traditionnellement d'un trimestre ralenti, particulièrement en EMEA.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 67,9 M€, en solide progression de +7,7% (+6,3% à taux de change constants) sur la période.

+74,3% de croissance aux Etats-Unis au 3ème trimestre 2019

Le 3ème trimestre 2019 est ainsi marqué par une légère accélération de la croissance, en particulier à l'international où l'activité est extrêmement soutenue sur l'ensemble des zones.

Ekinops enregistre ainsi une croissance dynamique de +31,8% à l'international au 3ème trimestre, et en particulier aux Etats-Unis où la croissance a bondi de +74,3% sur la période. Le Groupe confirme que l'Amérique du Nord devrait constituer la zone géographique générant la plus forte croissance en 2019, avec une croissance annuelle désormais attendue au moins égale ou supérieure à la croissance sur les neuf premiers mois qui s'établie à +33,5%.

A fin septembre, l'activité réalisée à l'international représente désormais 66% du chiffre d'affaires du Groupe (vs. 58% sur l'ensemble de l'exercice 2018) : 40% pour la zone EMEA (Europe – hors France – Moyen-Orient et Afrique), 15% pour les Etats-Unis et 11% pour la zone APAC (Asie - Pacifique). La France totalise 34% de l'activité à l'issue des neuf mois.

Perspectives

A court terme, la poursuite d'une traction soutenue des principaux clients internationaux sur plusieurs thématiques clefs d'Ekinops (transport optique à 200Gb/s, migration vers le nouveau système d'exploitation OneOS6, fonctions virtualisées, etc.) conforte le groupe vis-à-vis de ses perspectives pour la fin de l'exercice, et au-delà.

Sur le plan opérationnel le groupe confirme, pour l'exercice 2019, une marge brute dans le haut de fourchette normative (50 à 55%) et un niveau de charges opérationnelles comparable à celui de 2018, hors impact de l'acquisition en juillet de la technologie OTN dont les coûts en année pleine sont de l'ordre de 2 M€ (hors charges d'amortissement).

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris. Libellé : Ekinops - Code ISIN : FR0011466069 - Code mnémonique : EKI - Nombre d'actions composant le capital social : 23 692 152

