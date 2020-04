Ekinops : Ekinops en croissance au 1er trimestre 2020 malgré les impacts de la pandémie

PARIS, le 8 avril 2020 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre de l'exercice 2020 (1er janvier - 31 mars 2020).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 20,8 21,1 +2%

Au 1er trimestre de son exercice 2020, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 21,1 M€, en progression de +1,8%. A taux de change constants, la croissance organique s'est établie à +1,1% sur la période.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare :

« Nous venons de clôturer un 1er trimestre particulièrement atypique, marqué par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et ses conséquences sanitaires inédites qui ont fortement perturbé l'organisation d'Ekinops depuis la mi-mars.

Réaliser une croissance trimestrielle de +2% dans un tel contexte constitue une véritable satisfaction, pour ne pas dire un exploit. Je tiens à y associer l'ensemble des collaborateurs qui œuvrent depuis plusieurs semaines afin d'assurer la continuité de nos services, tant en termes de livraison de produits qu'en termes de support clients.

Augmenter la bande passante des réseaux et permettre aux entreprises clientes des opérateurs d'être connectées intelligemment constituent notre raison d'être. Aujourd'hui, certains gros opérateurs augmentent leurs capacités pour répondre à cette demande. A l'inverse, d'autres sont particulièrement prudents dans l'engagement de leurs dépenses en privilégiant leurs stocks d'équipements, mais, dès la crise passée, devront redémarrer leurs investissements. Cette crise témoigne véritablement de la dépendance croissante des entreprises à un réseau performant, ce qui constitue la mission et le premier facteur de développement d'Ekinops. »

+16% de croissance aux Etats-Unis au 1er trimestre 2020

Zone la plus dynamique en 2019, l'Amérique du Nord a continué de délivrer une croissance soutenue sur le début de l'exercice avec une progression des ventes de +15,7% au 1er trimestre 2020, porté par le succès des équipements de Transport optique.

Au 1er trimestre 2020, l'international représente 66% du chiffre d'affaires du Groupe (vs. 67% sur l'ensemble de l'exercice 2019) : 45% pour la zone EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique), 15% pour les Etats-Unis et 6% pour la zone APAC (Asie - Pacifique). La France a totalisé 34% de l'activité sur la période.

Perspectives

Ekinops a abordé l'exercice 2020 avec l'ambition de continuer à délivrer une croissance organique à deux chiffres sur le long terme, comme en 2018 (+14% en données pro forma) et en 2019 (+11%), conjuguée à un taux de marge brute situé entre 50% et 55%, supérieur aux standards de son industrie.

La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est pour l'instant difficile d'en quantifier ses conséquences économiques et ses effets sur l'activité en 2020. Cette situation serait par conséquent susceptible de remettre en cause certains objectifs financiers de l'exercice.

Agenda financier

Date Publication Jeudi 28 mai 2020 Assemblée générale Jeudi 9 juillet 2020 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 (non audité) Mardi 28 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 (examen limité) Lundi 12 octobre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité) Mardi 12 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau)

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 184 336

Plus d'informations sur www.ekinops.com

