A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires : la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau). À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.





Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI



Plus d'informations sur



A propos de Passman



Créé en 1995 par Frédéric Lévy et ses deux co-fondateurs, Passman est aujourd'hui le leader en France de l'accès Wi-Fi guest sur le secteur de l'hôtellerie.

Passman propose une gamme complète de produits basés sur IP: Wi-Fi, IPTV, affichage dynamique, chromecast et VoIP. Tous ses produits sont développés en interne, ce qui permet à Passman de fournir aux clients des solutions complètes, comprenant les équipements, l'installation, la surveillance, le support technique et les outils de communication.

Passman équipe plus de 5 000 clients en France et dans le monde. Elle est présente dans 72 pays et développe fortement sa présence internationale grâce à une croissance tant organique qu'interne.

