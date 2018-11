Ekinops : Ekinops inaugure son nouveau siège social aux Etats-Unis

Renforcement des expertises métiers en Amérique du Nord à la suite de l'acquisition de OneAccess

Paris – 27 novembre 2018 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, est heureux d'annoncer l'inauguration de son nouveau siège social aux Etats-Unis, à Rockville (Maryland).

Cette nouvelle installation marque une nouvelle phase d'expansion nord-américaine pour le Groupe, consécutivement à l'acquisition de OneAccess en septembre 2017. La combinaison de son expertise en matière de transport optique et d'accès réseau permet à Ekinops Corp., filiale américaine d'Ekinops, d'accompagner la demande croissante de ses clients avec une agilité opérationnelle et une efficacité accrue.

Le groupe continue d'investir aux États-Unis et renforce ses équipes locales pour accompagner les opérateurs et fournisseurs de services de toutes tailles.

« Le nouveau siège américain d'Ekinops à Rockville, à proximité de Washington, nous permettra d'accélérer notre expansion en Amérique du Nord », commente Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops. « Ekinops Corp. est en plein essor, avec une progression de l'activité sur les neuf premiers mois de l'année plus soutenue que d'autres régions du globe et des opportunités à fort potentiel identifiées.

L'opportunité de marché créée par la combinaison de nos capacités en transport optique et accès réseau est considérable. Il est donc logique de rassembler nos spécialistes dans de nouvelles installations. La valeur apportée par nos solutions aux fournisseurs de services nous rend particulièrement confiants quant aux perspectives de développement de cette zone, qui constitue une véritable réserve de croissance pour les années futures et sur laquelle nous allons continuer d'investir. »

Le nouveau bureau prendra en charge toutes les fonctions administratives et commerciales principales et hébergera un laboratoire, une fonction de support 7/7j 24/24h, un dépôt de pièces de rechange ainsi qu'un centre de formation.

