A l'occasion du MEF18, Ekinops présente sa nouvelle solution permettant aux opérateurs de gérer des milliers de flux Ethernet via une seule machine

1er projet de développement commun des métiers Accès et Transport optique

PARIS, 29 octobre 2018 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, dévoile aujourd'hui sa nouvelle plateforme d'accès Ethernet 10G (EAD), commercialisée sous la marque OneAccess, qui permettra aux opérateurs d'offrir des services Ethernet haut débit à leurs clients Entreprises et Wholesale (marché de gros).

Présenté lors de la conférence MEF18, et mise sur le marché au 1er trimestre 2019, l'EAD OneAccess 1651 permettra aux opérateurs de contrôler des milliers de liaisons Ethernet de manière centralisée, et de générer des certificats d'activation de services sans avoir à déployer des équipements de test sur des sites distants. Les opérateurs bénéficieront ainsi d'une réduction considérable de leurs coûts et verront notamment disparaitre les problèmes opérationnels liés à la mise en œuvre d'une connectivité Ethernet flexible, évolutive et basée sur SLA auprès des entreprises migrant vers le Cloud.

L'EAD 10G complète la vaste gamme de produits d'accès Ethernet de la marque OneAccess d'Ekinops, qui offre une connectivité sur cuivre et sur fibre optique.

Agrégation de niveau 2 améliorée dans le transport optique

Associé à la solution de transport optique d'Ekinops, l'EAD OneAccess 1651 améliore également les capacités d'agrégation de niveau 2 dans les déploiements de transport optique. La nouvelle solution combinée s'appuie sur le multiplexage et la mise en forme de paquets Ethernet, permettant aux opérateurs de transporter les connexions Ethernet d'une manière plus efficace et plus flexible sur le réseau optique. Cette association innovante est le premier projet de développement commun des métiers Accès et Transport optique d'Ekinops.

Démonstration de la plate-forme OneAccess de virtualisation ouverte (OVP)

Pendant le MEF18, les opérateurs et les fournisseurs de services de communication pourront également se familiariser avec l'OVP d'Ekinops et découvrir comment son environnement, de conception « drag'n'drop », peut permettre le provisionnement et la configuration automatique sans intervention manuelle des fonctions virtualisées de réseau (VNF) sur une plateforme matérielle complètement ouverte. Avec l'OVP, les opérateurs peuvent rapidement modéliser, concevoir, tester et valider des chaînes de services virtualisées complètes. Leurs architectes réseau sont en mesure d'initialiser et d'interconnecter des VNF OneAccess et des VNF tierces, définissent leurs paramètres de services et résolvent les problèmes éventuels de la chaîne de service au sein même de cet environnement ouvert.

"Les philosophies d'Ekinops et du MEF se rejoignent parfaitement à l'occasion de cette édition 2018 de la conférence : mettre en œuvre des services de communication orchestrés pour l'économie numérique", commente Pravin Mirchandani, Directeur Marketing d'Ekinops France. "Notre nouveau produit Ethernet réduira le coût des activités de Cloud computing pour les opérateurs et les fournisseurs de services. Nous sommes également fiers de présenter le premier produit résultant de l'association des deux métiers Accès et Transport Optique d'Ekinops qui répond à l'un des besoins fondamentaux des opérateurs en augmentant la capacité sur le réseau optique. Notre engagement en faveur de l'ouverture des solutions de virtualisation continue de rencontrer un véritable écho chez les opérateurs et leur permet de migrer de manière flexible et à leur rythme, sans contrainte de verrouillage fournisseur."

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

