PARIS, le 10 juillet 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, a reçu le Prix Scale-up, qui récompense le parcours d'une PME (petite et moyenne entreprise) devenue une ETI (entreprise de taille intermédiaire), à l'occasion de la 6ème édition des Trophées Futur40.

Coté sur Euronext depuis 2013, Ekinops a enregistré une croissance de +363% de son chiffre d'affaires au cours des trois dernières années, passé de 18,2 M€ en 2016 à 84,2 M€ en 2018 consécutivement au rachat de la société OneAccess en 2017 et à une dynamique de croissance organique soutenue. Ce changement de dimension s'est accompagné d'une forte amélioration de la rentabilité, avec un EBITDA passé de -0,9 M€ en 2016 à 10,4 M€ en 2018, soit une marge d'EBITDA de 12,4%.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers de recevoir ce prix qui consacre la réussite de notre rapprochement avec la société OneAccess, un succès au-delà de nos attentes sur le plan commercial, humain, financier et aussi technologique. Lors de l'annonce de l'opération, qui multipliait par 4 la taille du groupe, les doutes étaient nombreux. Ils sont aujourd'hui tous levés. Nous sommes surtout fiers d'avoir pu donner naissance à un acteur majeur français des solutions de transport optique, de services Ethernet et de routage pour les réseaux télécoms. Nous poursuivons sur notre lancée avec l'annonce, en mai dernier, de notre projet d'acquisition de la technologie OTN qui vise à tripler nos ventes de produits de transport optique d'ici à 5 ans. Nous ne comptons pas nous arrêter là et nous continuerons à saisir de nouvelles opportunités de croissance externe stratégiques créatrices de valeur pour accélérer notre développement. »

Visant à promouvoir les PME et ETI françaises les plus dynamiques, les Trophées Futur40 récompensent chaque année les 40 entreprises françaises éligibles au PEA-PME à la plus forte croissance. Ils mettent en avant auprès des investisseurs des entreprises dynamiques - qu'il s'agisse d'entreprises de taille intermédiaire (ETI), de petites et moyennes entreprises (PME) ou de start-ups en phase de croissance. Vivier de nouveaux modèles de croissance, ce palmarès détecte des entreprises en pleine évolution, destinées à devenir les futurs emblèmes du modèle économique français. Parmi les 40 pépites récompensées, 8 prix d'honneur mettent en lumière des parcours entrepreneuriaux remarquables. Sous l'égide d'Olivia Grégoire, députée de Paris, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale et présidente d'honneur de PMEfinance - EuropeEntrepreneurs, la 6ème édition a eu lieu hier soir au Pavillon Gabriel, en conclusion de la première journée de l'International Financial Forum.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

