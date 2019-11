PARIS, le 12 novembre 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, annonce que T-Mobile Czech Republic (CZ) a rationalisé la gestion d'une partie de son portefeuille produits grâce au système d'exploitation OneOS6 de marque OneAccess. La migration vers ce système d'exploitation, totalement ouvert et évolutif, a permis à T-Mobile CZ un important gain en efficacité opérationnelle dans sa mise en oeuvre de services d'entreprise traditionnels.

T-Mobile Czech Republic, qui fait partie du groupe Deutsche Telekom, est le plus grand opérateur de télécommunications du pays. Il fournit des services de télécommunications mobiles et fixes, de télévision et de TIC aux entreprises et aux consommateurs de République tchèque.

Ekinops a été sélectionné par T-Mobile RC pour sa large gamme de plateformes et de logiciels totalement ouverts. Désormais, l'opérateur dispose d'un ensemble complet de routeurs de données d'entreprise de classe opérateur, prenant en charge à terme à la fois les ports voix traditionnels ainsi qu'une plate-forme de virtualisation capable de gérer des fonctions virtualisées (VNF) d'Ekinops ou tierces, ainsi que les futures solutions SDN d'Ekinops.

En utilisant le système d'exploitation OneOS6 d'Ekinops sur tous les périphériques OneAccess et la plate-forme uCPE OVP, les tests, la maintenance et la fourniture de nouveaux services sont considérablement simplifiés, tout en réduisant les coûts de formation et d'intégration.

" Ekinops était le seul fournisseur capable de fournir un système d'exploitation unique capable de prendre en charge toutes nos technologies, y compris les données et la voix ", déclare Michal Brcak, Responsable de la gestion des produits d'entreprise chez T-Mobile CZ. "Grâce à l'approche ouverte d'Ekinops, nous avons maintenant le contrôle total de nos choix technologiques. Avec OneOS6, nous avons également été en mesure de réduire les besoins en formation de nos techniciens, ainsi que les coûts associés à la maintenance de plusieurs systèmes d'exploitation co-existants.”

" L'implémentation OneOS6 chez T-Mobile reflète ce qu'Ekinops fait de mieux : déployer des systèmes ouverts offrant aux opérateurs liberté et contrôle, ainsi que de nombreux gains en termes d'économies et d'efficacité opérationnelle", commente Frank Dedobbeleer, vice-Président, Ventes EMEA & APAC chez Ekinops. " Alors que les opérateurs poursuivent leur migration vers des services définis par logiciel et virtualisés, il est essentiel qu'ils restent maîtres de leur destin, en définissant leurs choix technologiques et le rythme de migration en fonction de leurs projets commerciaux. Comme de nombreux opérateurs, T-Mobile a besoin de solutions qui fonctionnent dans un environnement hybride - physique/virtuel - pendant de nombreuses années. La mise en oeuvre de systèmes ouverts tels que OneOS6, prenant en charge les services traditionnels et virtualisés, facilite ce processus en garantissant que la migration puisse se poursuivre sans entraver la fourniture continue des services existants. "

Pour plus d'informations sur les solutions OneOS6 de marque OneAccess, cliquez ici.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 106 504

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Nicolas Bouchez

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

