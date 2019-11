Ekinops : Ekinops présente un PoC innovant au MEF19 avec Telus et Inmanta

PARIS, le 18 novembre 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, a été sélectionné par le MEF pour participer à la sixième édition du « PoC Showcase MEF 3.0 » à l'occasion de la conférence MEF19, qui se tiendra du 18 au 22 novembre à Los Angeles, Etats-Unis.

Ce PoC (Proof of Concept - démonstration de faisabilité) s'intitule «Orchestration multi-domaines MPLS, SD-WAN et Cloud». Il est l'un des 15 à avoir été choisis et sera présenté conjointement avec l'opérateur canadien TELUS et Inmanta, le fournisseur d'orchestration pour automatisation réseau. Ce PoC vise à démontrer comment la technologie EKINOPS peut être exploitée pour l'orchestration de services virtualisés sur plusieurs types de réseau, y compris MPLS, Cloud et SD-WAN.

Pour ce PoC, la plateforme virtualisée uCPE d'EKINOPS (baptisée OneAccess OVP), équipée de la suite logicielle OneAccess OneOS6 prenant en charge la virtualisation, sera utilisée comme plate-forme pour l'hébergement virtualisé de plusieurs services. La configuration de l'orchestration s'appuie sur les principes énoncés dans la structure LSO (Lifecycle Service Orchestration) du MEF et illustre l'orchestration de bout en bout d'un service englobant les domaines SD-WAN, MPLS et Cloud. Une attention particulière est également accordée aux capacités de modification de service en mode dynamique en réponse aux violations de SLA (Service Level Agreement) détectées par divers systèmes de surveillance de la chaîne de services. Enfin, le PoC démontre également l'accès automatisé aux applications dans un environnement cloud hybride public / privé.

Philippe Moulin, Directeur des opérations en charges des produits et services d'accès chez Ekinops déclare: " Nous sommes ravis de collaborer avec TELUS et Inmanta afin de dévoiler une application concrète de notre technologie mettant en place des services virtualisés et définis par logiciel. Les opérateurs souhaitent garder le contrôle sur leurs services afin d'assurer leur pérennité dans tous les secteurs d'activité. La mise en œuvre de systèmes tels que notre suite logicielle OneAccess OneOS6 les aidera à fournir des services à leurs clients et à développer de nouveaux services à mesure qu'ils migrent progressivement vers un environnement entièrement virtualisé. "

EKINOPS a également été retenu pour le Prix des solutions technologiques, lors des prix MEF 2019 (MEF19 Awards), qui seront remis à l'occasion de la conférence. Cette sélection met en avant l'activation de services d'entreprises basés sur les fonctions réseau virtualisées (VNF) d'Ekinops via son OVP OneAccess et sa suite logicielle OneOS6, conçus pour permettre aux opérateurs de prendre en charge leur migration vers des services virtualisés, sans aucun blocage fournisseur et à leur propre rythme.

Rencontrez Ekinops au MEF19 au stand 302 dans la salle Diamond Ballroom. Visitez le site web pour réserver une réunion: https://www.ekinops.com/events

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 106 504

Plus d'informations sur www.ekinops.com

