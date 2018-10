Ekinops : Florida LambdaRail déploie la solution Ekinops FlexRate

Paris – 9 octobre 2018 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, annonce que Florida LambdaRail (FLR), le réseau de recherche et d'enseignement de Floride, a équipé son réseau de fibre optique existant avec des solutions Ekinops FlexRate compatibles 200Gb/s.

Réseau à but non lucratif, FLR est détenu et exploité par douze institutions de recherche et d'enseignement de Floride et dessert la communauté locale du réseau national Recherche et Education. Il a pour mission de satisfaire des besoins d'utilisateurs très exigeants, notamment en bande passante, au meilleur coût. FLR a examiné les technologies optiques à même de lui offrir une plus grande capacité tout en réduisant les coûts. Après avoir évalué plusieurs fournisseurs, FLR a choisi de déployer la plateforme Ekinops 360, et la solution FlexRate PM 200FRS02, pour ajouter des capacités 100G et 200G sur son réseau DWDM existant. Les solutions d'Ekinops constituent un moyen rapide, simple et économique d'ajouter de la capacité supplémentaire aux réseaux de fibres existants comme ceux de Florida LambdaRail. La plateforme PM 100G-AGG a également été déployée pour une agrégation efficace des services 10G afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante.

« Nous recherchions une solution facile à déployer, évolutive et économique, c'est-à-dire offrant une plus grande capacité à moindre coût. », déclare Chris Griffin, architecte réseau en chef de LambdaRail en Floride. « Nous apprécions également le fait que nous puissions déployer du 100G puis doubler, si nécessaire, notre bande passante pour répondre aux besoins de croissance et d'utilisation de la communauté FLR. »

Ekinops et FLR ont également signé un contrat cadre permettant à FLR de proposer à ses institutions partenaires et sociétés affiliées des conditions s'appliquant à l'ensemble de la communauté pour les solutions et services Ekinops.

« Les réseaux de Recherche & Education comme Florida LambdaRail consomment énormément de bande passante et sont généralement des utilisateurs précoces de technologies de pointe », commente Kevin Antill, vice-président des ventes du groupe Ekinops pour l'Amérique du Nord. « Nos solutions FlexRate offrent les fonctionnalités dont ces réseaux ont besoin pour prendre en charge les applications uniques de leurs utilisateurs finaux. Ekinops se distingue par la façon dont nous livrons de la capacité supplémentaire sur des réseaux existants, ce qui représente une économie considérable tant du point de vue de l'équipement que du point de vue opérationnel. »

Les modules FlexRate Ekinops PM 200FRS02 et PM 200FRS02-SF pour les liens mono fibre sont disponibles depuis mi-2017, tandis que le PM 100G-AGG a été introduit début 2018. Ces modules sont déployés à travers le monde et démontrent leurs performances 100G / 200G ainsi que leur compatibilité SDN.

