Ekinops : La solution VMware SD-WAN certifiée sur la plate-forme de virtualisation d'Ekinops

La fonction virtualisée (VNF - Virtual Network Function) « VMware SD-WAN by VeloCloud » a ainsi obtenu la certification d'intégration de niveau 4 sur la plate-forme de virtualisation OVP (Open Virtualization Platform) CPE universel (uCPE) d'Ekinops. Ce plus haut niveau de certification permet aux opérateurs et fournisseurs de services d'adopter en toute confiance les solutions de virtualisation d'EKINOPS et de SD-WAN de VMware by Velocloud.

Les opérateurs et fournisseurs de services du monde entier ont récemment lancé des services SD-WAN à grande échelle offrant plus de souplesse à leurs clients Entreprise, avec un accès plus sécurisé pour les services de type Cloud. Lorsque le SD-WAN est déployé en tant que fonction virtualisée (VNF), les fournisseurs de services peuvent offrir une plus grande flexibilité au niveau de la périphérie du réseau (WAN Edge), en consolidant plusieurs services sur une même plate-forme. Cette étape nécessite une intégration éprouvée et robuste. C'est ce que VMware SD-WAN by VeloCloud, leader du marché, et Ekinops, avec son middleware ouvert OneOS6 et sa plate-forme uCPE baptisée OVP, ont obtenu grâce au programme de certification des VNFs d'Ekinops.

Steve Woo, Directeur des produits, unité commerciale de VeloCloud chez VMware, commente : « La technologie de pointe, éprouvée sur le terrain, que représente l'OVP d'EKINOPS combinée au VMware SD-WAN by VeloCloud, leader du SD-WAN, offre aux opérateurs et fournisseurs de services une solution gagnante quels que soient les autres services requis par leurs clients. »

Le programme de certification des VNFs d'EKINOPS comporte cinq niveaux allant de 0 à 4.

Les niveaux 0 à 2 confirment la compatibilité technique des VNFs avec la plate-forme OVP uCPE fonctionnant sur le middleware d'EKINOPS OneOS6 ;

Les niveaux 3 à 4 certifient la solution commune dans un environnement réel d'un fournisseur de services.

L'intégration de niveau 4 entre VMware SD-WAN et la solution de virtualisation d'EKINOPS permettra aux fournisseurs de services de proposer des solutions WAN agiles aux entreprises.

La certification de niveau 4 pour VMware SD-WAN offre les avantages suivants:

Une performance inégalée de la solution VMware SD-WAN virtualisée ; Une adéquation garantie de la solution VMware SD-WAN avec toutes les autres fonctions virtuelles certifiées par EKINOPS sur OneOS6 (Pare-feu, WAN Optimization, etc.) ; Une pérennité assurée, EKINOPS étant en mesure d'accompagner les fournisseurs de services tout au long du cycle de vie de la solution.

« Nous sommes très heureux d'avoir réalisé une intégration aussi robuste du VMware SD-WAN avec EKINOPS OneOS6 fonctionnant sur notre OVP uCPE », déclare Philippe Moulin, Directeur des opérations en charges des produits et services d'accès chez Ekinops. « EKINOPS garantit la pérennité de cette intégration, ce qui signifie que tout fournisseur de services peut lancer en toute confiance une solution VMware SD-WAN by VeloCloud basée sur VNF, en étant certain que son choix sera à l'épreuve du temps. »

Pour en savoir plus sur l'intégration de VMware SD-WAN par Velocloud et la solution de virtualisation EKINOPS avec OneOS6 et OVP, téléchargez la fiche solution et inscrivez-vous pour assister à notre webinaire.

VMware, VMware SD-WAN, et VeloCloud sont des marques déposées de VMware, Inc. ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.