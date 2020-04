PARIS, le 3 avril 2020 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, annonce le dépôt de son Document d'enregistrement universel (URD) 2019 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 avril 2020 sous le numéro de dépôt n° D.20-0255.

Le Document de référence inclut notamment :

Le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

La déclaration de performance extra-financière ;

Le descriptif du programme de rachat d'actions ;

Le projet de résolutions soumis à l'Assemblée générale mixte du 28 mai 2020 ;

Les différents rapports des Commissaires aux comptes ;

Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes.

Ce Document de référence peut être consulté sur le site internet d'Ekinops, www.ekinops.com, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Point de situation relatif à la pandémie de coronavirus

A l'occasion de la mise à disposition de son URD 2019, Ekinops réalise un nouveau point de situation des impacts de la pandémie de coronavirus (Covid-19) sur son organisation et son activité.

Conformément aux prescriptions des gouvernements des pays dans lesquels le groupe dispose d'une présence physique, Ekinops a mis en œuvre les mesures de précaution nécessaires pour sécuriser ses collaborateurs, contribuer à freiner la propagation du virus, et minimiser l'impact de la situation sur son activité.

En outre, le plan de continuité d'activité a été mis en œuvre visant à assurer la continuité du maximum de services, tant en termes de livraison de produits qu'en termes de support clients. A ce jour, la société n'a pas eu à avoir recours au dispositif d'activité partielle.

Depuis la mi-mars, les collaborateurs de l'entreprise pour lesquels cette disposition est possible travaillent à distance et des règles sanitaires strictes sont appliquées sur tous les sites du groupe à travers le monde. Ekinops rappelle que la production de ses équipements est intégralement réalisée en Europe, à partir de sites d'assemblage basés en France, en Belgique et en Hongrie. A ce jour, tous ces sites sont ouverts et en mesure de produire les équipements Ekinops. L'organisation du travail mise en place, visant à respecter les règles sanitaires de sécurité et protéger les collaborateurs, est toutefois de nature à ralentir la productivité. Sur le site Ekinops de Louvain (Belgique), les gestes barrières et les mesures de sécurité génèrent ainsi une légère baisse de la productivité.

La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est pour l'instant difficile d'en quantifier précisément les effets sur l'activité en 2020, en particulier si la crise sanitaire se prolongeait ou si les mesures de confinement venaient à se durcir. Cette situation pourrait avoir un impact sur le niveau d'activité du groupe et serait par conséquent susceptible de remettre en cause les objectifs financiers de l'exercice. Le groupe tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.

En matière d'approvisionnements, Ekinops a anticipé en commandant tôt les composants et pièces pour effectuer les livraisons d'équipements du 1er trimestre 2020 et d'une grande partie du 2ème trimestre. Du fait du redémarrage progressif de l'activité en Chine, les tensions sur l'approvisionnement de certains composants ne causent plus à ce jour un sujet majeur d'inquiétude pour le groupe.

Agenda financier

Date Publication Mercredi 8 avril 2020 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 (non audité) Jeudi 28 mai 2020 Assemblée générale Jeudi 9 juillet 2020 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 (non audité) Mardi 28 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 (examen limité) Lundi 12 octobre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité) Mardi 12 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 184 336

Plus d'informations sur www.ekinops.com

