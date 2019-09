Ekinops : Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 | 30/09/2019 0 30/09/2019 | 09:28 Envoyer par e-mail :

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2019 SOMMAIRE ▪Déclaration des personnes responsables..................................................................................... 2 ▪ Rapport semestriel d'activité .......................................................................................................... 3 1. Activité d'Ekinops durant le semestre ................................................................................................. 3 2. Analyse des résultats d'Ekinops.......................................................................................................... 3 3. Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire............................................................... 3 4. Évolution prévisible de l'activité d'Ekinops jusqu'à la clôture de l'exercice.......................................... 3 5. Informations sur les risques et incertitudes pour le semestre à venir .................................................. 4 1 6. Principales transactions avec les parties liées .................................................................................... 4 ▪ Comptes consolidés semestriels ................................................................................................... 5 ▪Notes annexes aux états financiers consolidés semestriels ...................................................... 9 1. Information générale ........................................................................................................................... 9 2. Faits marquants du premier semestre 2019........................................................................................ 9 3. Principes, règles et méthodes comptables.......................................................................................... 9 4. Informations sur le caractère saisonnier ou cyclique des activités .................................................... 11 5. Gestion du risque financier ............................................................................................................... 11 6. Notes relatives à l'état de situation financière consolidée ................................................................. 11 7. Notes relatives au compte de résultat ............................................................................................... 20 8. Information sectorielle ....................................................................................................................... 24 9. Engagements hors bilan ................................................................................................................... 24 10. Transactions avec les parties liées ................................................................................................... 24 11. Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire............................................................. 24 ▪Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle.............. 25 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Lannion, le 24 septembre 2019 Didier Brédy, Président-directeur général d'Ekinops 2 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1. Activité d'Ekinops durant le semestre Sur l'ensemble du 1ersemestre 2019, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 45,0 M€, contre 42,1 M€ un an plus tôt, soit une progression de 7%. La part de l'activité réalisée à l'international s'est établie à 68% du chiffre d'affaires semestriel 2019 contre 58% sur l'ensemble de l'exercice 2018. Toutes les zones à l'international sont en croissance à deux chiffres au 1ersemestre 2019. Il convient de noter la progression de +16% des ventes en Amérique du Nord sur le semestre écoulé, qui représente désormais 15% de l'activité totale contre 12% sur l'ensemble de l'exercice 2018). Les zones EMEA (Europe - hors France - Moyen-Orient et Afrique) et APAC (Asie - Pacifique) sont en progression respectivement de +31% et +22%. La France enregistre un repli de -20% de ses ventes au 1ersemestre 2019, consécutif à une progression de +37% sur l'ensemble de l'exercice 2018. Sur les 10 premiers clients du groupe au 1ersemestre, 7 affichent une activité en croissance à deux chiffres. La croissance moyenne sur ces grands clients opérateurs et fournisseurs de services s'est établie à +37% en moyenne, totalisant 57% de l'activité du groupe au 1ersemestre 2019. Le semestre a été marqué par un intérêt croissant des grands clients pour les solutions NFV de virtualisation des fonctions réseaux (Network Functions Virtualization), par de beaux projets de migration vers le tout IP (routeurs voix) en Europe, par le succès de nouveaux déploiements clients basés sur OneOS6 et par une forte croissance des produits de transport optique à 200Gb/s. La marge brute semestrielle, qui s'établie à 24,9 M€, représente 55,3% du chiffre d'affaires consolidé. L'EBITDA semestriel ressort à 8,1 M€ au 1ersemestre 2019 (7,1 M€ hors impact IFRS 16) contre 4,0 M€ au cours du 1ersemestre 2018. Le résultat opérationnel courant s'établi à 2,6 M€ contre (0,2 M€) au cours du 1ersemestre 2018. Les autres produits et charges opérationnels (2,4 M€) sont composé exclusivement des frais relatifs aux opérations de croissance externe. Le résultat net du 1er semestre 2019 s'établit à (0,3 M€) contre (1,1 M€) un an plus tôt. Le 29 mai 2019, Le Groupe a annoncé la signature d'accords définitifs, sous conditions suspensives, en vue de 3 l'acquisition de la plateforme OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par PADTEC, fabricant d'équipements de réseaux optiques basé au Brésil. Afin de financer cette acquisition, le Groupe a procédé à une augmentation de capital par placement privé, d'un montant de 7,3 m€ net de frais, à travers l'émission de 2 152 916 actions nouvelles. 2. Analyse des résultats d'Ekinops La marge d'EBITDA (après l'impact d'IFRS 16) s'inscrit à un nouveau niveau record de 17,9% (vs. 9,5% au 1er semestre 2018 et 12,4% sur l'ensemble de l'exercice 2018). Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions (4,4 M€) et des charges non décaissables relatives aux paiements en actions (1,1 M€), le résultat opérationnel courant s'est établi à 2,6 M€ au 1er semestre 2019, contre une perte de -0,2 M€ un an plus tôt. Les autres produits et charges opérationnels s'élèvent à -2,4 M€ (vs. -0,9 M€ au 1er semestre 2018), exclusivement constitué des frais et honoraires relatifs aux opérations de croissance externe. Le résultat opérationnel est de 0,2 M€ (vs. -1,1 M€ au 1er semestre 2018). Le résultat net part du groupe semestriel ressort ainsi à -0,3 M€, après comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt. 3. Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire Le 19 juillet 2019, le Groupe a annoncé la finalisation de l'acquisition de la plateforme OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par PADTEC, fabricant d'équipements de réseaux optiques basé au Brésil. Aucun autre événement significatif n'est intervenu postérieurement à la fin de la période intermédiaire. 4. Évolution prévisible de l'activité d'Ekinops jusqu'à la clôture de l'exercice Les résultats du 1er semestre 2019 s'inscrivent dans la même tendance vertueuse de l'exercice 2018, illustrant l'effet synergique et la forte création de valeur depuis l'acquisition de OneAcces. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 Le 2nd semestre 2019 devrait être marqué par la poursuite d'un développement dynamique de l'activité, compte tenu d'une forte traction sur les thématiques clefs pour Ekinops : déploiement de fonctions virtualisées (VNF - Virtual Network Functions), développements logiciels pour les interfaces SD-WAN(Software-Defined Wide Area Network), et plus long terme équipements 5G ou commercialisation des premières solutions issues de la technologie OTN début 2020. 5. Informations sur les risques et incertitudes pour le semestre à venir Les facteurs de risques présentés dans le document de référence publié par Ekinops et déposé auprès de l'AMF en date du 8 avril 2019, n'ont pas subi d'évolution, ni dans leur nature, ni dans leur niveau. 6. Principales transactions avec les parties liées Au cours de la période intermédiaire, il n'y a pas eu de transactions entre les parties liées autres que celles dans le cadre de l'activité ordinaire. 4 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS I - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE RESUME (En milliers d'euros) Notes 30 juin 31 décembre 2019 2018 Goodwill 6.1 27 523 27 523 Immobilisations incorporelles 6.2 28 282 30 363 Immobilisations corporelles 6.3 1 974 2 593 Actifs financiers non courants 6.5 1 282 1 177 Droits d'utilisation 6.6 6 723 - Autres actifs non courants 6.5 9 038 7 519 Actifs d'impôts différés 2 017 1 953 Total actifs non courants 76 839 71 128 Stocks 6.7 9 188 11 232 Clients et comptes rattachés 6.8 22 036 20 687 Autres actifs courants 6.9 5 675 5 912 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.10 40 014 25 115 Total actifs courants 76 913 62 946 TOTAL DE L'ACTIF 153 752 134 074 Capital émis 6.11 11 846 10 765 Primes d'émission 109 340 103 163 Réserves consolidées - part du Groupe (39 264) (37 812) Réserves de conversion 334 317 Résultat de la période - part du Groupe (280) (2 078) Capitaux propres - Part du Groupe 81 976 74 355 Total des capitaux propres 81 976 74 355 Dettes financières non courantes 6.12 10 018 6 708 Dettes locatives non courantes 6.6 5 400 - Provisions non courantes 6.15 1 140 1 224 Engagements envers le personnel 6.14 2 833 2 496 Autres passifs non courants 40 112 Passifs d'impôts différés 7.7 5 335 5 597 Total passifs non courants 24 766 16 137 Dettes financières courantes 6.12 12 301 9 059 Dettes locatives courantes 6.6 1 605 - Provisions courantes 6.15 1 110 1 163 Dettes sur acquisition de titres courantes 6.16 6 234 6 234 Instruments dérivés passifs 6.17 8 26 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6.17 14 444 13 958 Dettes d'impôts exigibles 6.17 786 797 Autres passifs courants 6.17 10 522 12 344 Total passifs courants 47 010 43 581 TOTAL DU PASSIF 153 752 134 074 Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés. 5 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 II - ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE RESUME (En milliers d'euros) Notes 30 juin 30 juin 2019 2018 Chiffre d'affaires 7.1 45 017 42 096 Coût des ventes (20 120) (18 626) Marge Brute 24 897 23 470 Frais de recherche et développement 7.2 (8 910) (9 541) Frais marketing et commerciaux 7.2 (8 924) (9 856) Frais généraux et administratifs 7.2 (4 499) (4 244) Résultat opérationnel courant 2 564 (171) Autres produits et charges opérationnels 7.5 (2 392) (906) Résultat opérationnel 172 (1 077) Coût de l'endettement financier net 7.6 (79) (121) Autres produits et charges financiers 7.6 (226) 233 Résultat avant impôts (134) (965) Charge d'impôt 7.7 (146) (91) Résultat net de la période (280) (1 056) Part attribuable aux actionnaires d'Ekinops SA : 7.8 (280) (1 063) Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle - 7 Résultat de base par action (€/action) : 7.8 (0,01) (0,05) Résultat dilué base par action (€/action) : (0,01) (0,05) EBITDA 7.9 8 058 4 030 6 AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE RESUME (En milliers d'euros) Résultat net de la période Autres éléments recyclables du résultat global : Ecarts de conversion, nets d'impôts Ecarts de conversion Effet d'impôts 30 juin 30 juin 2019 2018 (1 056) 17(96) 17(96) 17(96) - Autres éléments non recyclables du résultat global : (156) 170 Ecarts actuariels, nets d'impôts (174) 115 Gains (Pertes) actuariels sur engagements envers le personnel (174) 148 Effet d'impôts (33) Instruments financiers, nets d'impôts 18 55 Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture 18 77 Effet d'impôts (22) Total autres éléments du résultat global (139) 74 Résultat global (419) (982) Part attribuable aux actionnaires d' Ekinops SA : (419) (982) Part attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle - - Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 III - ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES RESUMES Nombre Réserves et Réserves de Capitaux Participations ne Total des (En milliers d'euros) Capital Prime d'émission propres conférant pas le capitaux d'actions résultat conversion Part du Groupe contrôle propres Au 1er Janvier 2018 21 242 747 10 621 103 936 (39 073) 338 75 822 471 76 293 Résultat net de la période - - - (1 063) - (1 063) 7 (1 056) Autres éléments du résultat global - - - 170 (96) 74 - 74 Résultat global - - - (893) (96) (989) 7 (982) Actions propres - - - (3) - (3) - (3) Paiements en actions - - - 268 - 268 - 268 Augmentation de capital 286 414 143 - (143) - - - 0 Autres - - (773) 753 - - - - Au 30 juin 2018 21 529 161 10 765 103 163 (39 091) 241 75 078 478 75 556 Au 1er Janvier 2019 21 529 161 10 765 103 163 (39 890) 317 74 355 - 74 355 Résultat net de la période - - - (280) - (280) - (280) Autres éléments du résultat global - - - (156) 17 (139) - (139) Résultat global - - - (436) 17 (419) - (419) 0 Effet de la première application d'IFRS 16 (Approche rétroactive simplifiée) - - - (281) - (281) - (281) Actions propres - - - (5) - (5) - (5) Paiements en actions - - - 1 068 - 1 068 - 1 068 Exercice stock options 10 075 5 22 - - 27 - 27 Augmentation de capital 2 152 916 1 076 6 155 - - 7 231 - 7 231 Au 30 juin 2018 23 692 152 11 846 109 340 (39 544) 334 81 976 - 81 976 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 8 IV - ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES RESUME (En milliers d'euros) Notes 30 juin 30 juin 2019 2018 Résultat net de la période (280) (1 056) Elimination des amortissements (Hors droits d'utilisation) et provisions 7.4 3 546 4 015 Elimination des amortissements de droits d'utilisation (IFRS 16) 6.6 880 - Elimination des charges liées aux paiements en actions 6.11 1 068 268 Elimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie 21 26 Capacité d'autofinancement après impôt et coût de 5 235 3 253 l'endettement financier net Elimination autres éléments non liés à l'activité 6.15 906 Elimination de la charge (produit) d'impôt 7.7 146 91 Neutralisation des interêts financiers relatifs aux dettes de loyers 6.6 96 - Neutralisation du coût de l'endettement financier décaissé 7.6 79 95 Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de 5 556 4 345 l'endettement financier net Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 6.18 (2 042) 3 971 Impôts payés (400) (110) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 3 114 8 206 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6.4 (1 393) (1 169) Acquisition de titres 6.16 - (369) Variation des prêts, avances et dépôts de garantie 6.5 (89) 168 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 482) (1 370) Variation du capital social et primes d'émission 6.6 7 258 (18) Opérations sur actions propres (4) (3) Emission de nouveaux emprunts 6.12 8 357 71 Remboursements d'emprunts 6.12 (1 238) (7 878) Intérêts financiers payés 6.12 (79) (85) Remboursements des dettes de loyers 6.6 (892) - Intérêts financiers relatifs aux dettes de loyers 6.6 (96) - Variation des autres dettes financières (15) 4 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 13 291 (7 909) Incidence de la variation des cours des devises 6.10 (5) (157) Augmentation (Diminution) de la trésorerie et équivalents de 14 918 (1 230) trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture : 25 115 21 316 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture : 40 014 20 086 Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS NOTE 1 - Information générale Ekinops SA, domiciliée au 3 Rue Blaise Pascal 22300 Lannion, est l'entité consolidante du Groupe Ekinops. Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose ainsi de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires : la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ; les solutions accès, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops SA est cotée au compartiment C du marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0011466069, Code mnémonique : EKI). Les comptes consolidés semestriels résumés du 30 juin 2019 ont été examinés par le Conseil d'administration 9 d'Ekinops du 24 septembre 2019. Les états financiers consolidés semestriels résumés reflètent la situation comptable d'Ekinops SA et de ses filiales. La monnaie fonctionnelle du groupe est l'euro. Les états financiers sont présentés en milliers d'euros, sauf indication contraire. NOTE 2 - Faits marquants du premier semestre 2019 Sur l'ensemble du 1ersemestre 2019, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 45,0 M€, contre 42,1 M€ sur le 1ersemestre 2018. Le 29 mai 2019, Le Groupe a annoncé la signature d'accords définitifs, sous conditions suspensives, en vue de l'acquisition de la plateforme OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par PADTEC, fabricant d'équipements de réseaux optiques basé au Brésil. Afin de financer cette acquisition, le Groupe a procédé à une augmentation de capital par placement privé, d'un montant de 7,3 m€ net de frais, à travers l'émission de 2 152 916 actions nouvelles. Aucun autre événement significatif n'est survenu au cours de la période intermédiaire. NOTE 3 - Principes, règles et méthodes comptables 3.1 - Principes comptables Les états financiers consolidés résumés du groupe pour le semestre clos au 30 juin 2019 ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire et sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) telles qu'adoptées dans l'Union européenne et d'application obligatoire au 1er janvier 2019. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 En application de la norme IAS 34, les Notes explicatives incluses dans les présents états financiers dits résumés ont pour objectifs : de mettre à jour les informations comptables et financières contenues dans les derniers comptes consolidés publiés au 31 décembre 2018 ;

d'apporter des informations comptables et financières nouvelles sur des éléments significatifs intervenus dans la période. Ainsi, les notes présentées portent sur les événements et transactions significatifs du semestre et doivent être lues en liaison avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2018. Elles sont, en effet, indissociables de l'information présentée dans les états financiers consolidés inclus dans le Rapport Financier du Groupe publié au titre de l'exercice 2018. Ce document est consultable sur les sites du Groupe (www.ekinops.net) et de l'AMF (www.amf-france.org) et il peut être obtenu auprès du Groupe à l'adresse indiquée ci-dessus. Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés intermédiaires résumés sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne et applicables au 30 juin 2019, qui sont disponibles sur le site internet de la Commission européenne https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-regulation-ec-no-1606-2002/amending-and-supplementary-acts/ Ces principes comptables sont identiques à ceux appliqués pour l'établissement des états financiers consolidés annuels de 2018, à l'exception du changement de méthode lié à l'application de la norme IFRS16, dont la nature et les effets sont détaillé ci-après. NORMES,AMENDEMENTS ET INTERPRETATIONS ADOPTES PAR L'UNION EUROPEENNE ET D'APPLICATION OBLIGATOIRE AUX EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 IFRS 16 - Contrats de locations 10La norme IFRS 16 - Contrats de location est devenue d'application obligatoire à compter du 1erjanvier 2019. Cette nouvelle norme remplace les normes existantes en matière de contrats de location, notamment IAS 17 - Contrats de location », IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location », SIC-15 « Avantages dans les contrats de location simple » et SIC-27 « Évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d'un contrat de location ». L'application d'IFRS16 impose aux preneurs de comptabiliser pour tous les contrats de location, un actif représentatif du droit d'utilisation de l'actif sous-jacent, et une dette au titre de l'obligation de paiement des loyers. Le droit d'utilisation est évalué selon le modèle du coût, comprenant à la date de prise d'effet du contrat : le montant initial de la dette, des coûts directs initiaux encourus pour la conclusion du contrat et d'une estimation des coûts de démantèlement ou de remise en état du bien loué selon les termes du contrat. Le droit d'utilisation comptabilisé à l'actif est amorti linéairement sur la durée du contrat ou la durée d'utilité du bien loué s'il est raisonnablement certain qu'il y aura transfert de propriété. La dette de loyers est évaluée au coût amorti, selon le modèle du taux d'intérêt effectif (TIE) et correspond à la date de prise d'effet du contrat à la valeur actualisée des paiements futurs sur la durée du contrat (loyers fixes, loyers variables basés sur un taux ou un index, garanties de valeur résiduelle, prix d'exercice d'option d'achat si raisonnablement certaine, pénalités de résiliation ou de non-renouvellement). La durée de location est définie contrat par contrat et correspond à la période ferme de l'engagement en tenant compte des périodes optionnelles qui seront raisonnablement certaines d'être exercées. Le taux d'actualisation utilisé correspond au taux marginal d'endettement du preneur. Les loyers variables qui sont basés sur un autre élément qu'un taux ou un index, sauf s'ils constituent des loyers fixes en substance, sont exclus de l'évaluation de la dette. Par ailleurs, le Groupe applique les exemptions suivantes, prévues par la norme : Exclusion des contrats ayant une durée inférieure ou égale à 12 mois,

Exclusion des contrats pour lesquels l'actif sous-jacent est de faible valeur (moins de 5000 euros), Les loyers relatifs à ces contrats sont alors directement comptabilisés en charges. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 Modalités de transition Le Groupe a choisi d'adopter la méthode rétrospective simplifiée qui consiste à comptabiliser l'impact cumulatif de la première application d'IFRS 16 comme un ajustement des capitaux propres au 1erjanvier 2019. En conséquence, les informations comparatives présentées pour 2018 n'ont pas été retraitées et elles sont donc présentées, comme précédemment, selon les principes de la norme IAS17 et de ses interprétations Par ailleurs, à la date de transition, le Groupe a choisi de déterminer la valeur du droit d'utilisation pour un montant correspondant à la valeur qu'aurait eu l'actif si la norme IFRS 16 avait été appliquée en date de prise d'effet du contrat (mais en utilisant le taux marginal d'endettement applicable en date de transition). Impacts sur les comptes semestriels Dans le cadre de la transition à IFRS 16, le Groupe a comptabilisé au bilan des actifs « droits d'utilisations » et des dettes de loyers supplémentaires au passif avec la constatation de la différence dans les résultats non distribuées. Les effets de la transition sont résumés ci-dessous. Montants en milliers d'euros 1er janvier 2019 Actifs "droits d'utilisation" 6 993 Actifs d'impôt différé 36 Passifs de loyer 7 309 Impact en résulats non distribués (280) Pour évaluer les dettes de loyers des contrats qui étaient classés auparavant parmi les contrats de locations simples, la Groupe a actualisé les paiements de loyers au moyen du taux marginal au 1erjanvier 2019. Le taux moyen pondéré s'élève à 2,3% Obligations relatives aux engagements de location simple, 31 décembre 2018 (publié) 3 899 Autres engagements immobiliers identifiés - Ekinops Belgique 2 238 Autres engagements mobiliers identifiés - Véhicules 929 Autres engagements identifiés 835 Exemptions relatives aux contrats dont le terme est inférieur ou égal à 1 an (64) Exemptions relatives aux contrats dont l'actif loué est de faible valeur individuelle (19) Obligations locatives brutes au 1er janvier 2019 7 818 Effet de l'actualisation (509) Passifs de loyer en date de transition, au 1er janvier 2019 7 309 Dettes de location-financement IAS17 au 1er janvier 2019 588 Passifs de loyer en date de transition, au 1er janvier 2019 7 897 Les impacts sur le compte de résultat de l'application de cette norme sont les suivants (En milliers d'euros) 30 juin 2019 Impact net 30 juin 2019 hors IFRS 16 IFRS 16 publié Chiffre d'affaires 45 017 - 45 017 Coût des ventes (20 120) - (20 120) Marge Brute 24 897 - 24 897 Charges opérationnelles (22 347) 14 (22 333) Résultat opérationnel 2 551 14 2 564 Autres produits et charges opérationnels (2 392) - (2 392) Résultat financier (209) (96) (305) Charge d'impôt (146) - (146) Résultat opérationnel (197) (83) (279) 11 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 Charge résiduelle La charge résiduelle de loyers est présentée dans le tableau ci-dessous et correspond à des charges locatives et des contrats mobiliers de valeur non significatives. Locations Locations Retraitement immobilières mobilières et Solde (En milliers d'euros) des loyers et charges charges résiduel IFRS 16 locatives locatives EKINOPS SA (89) (98) 140 (47) EKINOPS Corporation (23) 23 (0) EKINOPS France SA (323) (23) 249 (97) EKINOPS Belgium (192) (175) 372 5 EKINOPS Italy (9) 6 (3) EKINOPS India (96) 86 (10) One Access USA 0 EKINOPS Australia (16) 18 2 TOTAL (748) (296) 894 (150) Autres normes, amendements et interprétations d'application obligatoire au 1 er janvier 2019 Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2015-2017……... Diverses dispositions. Amendements à IAS 19………………………………………... Modification, réduction ou liquidation d'un régime. Amendements à IAS 28………………………………………... Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises. Amendements à IFRS 9………………………………………... Clauses de remboursement anticipé. Interprétation IFRIC 23……………………………………….... Positions fiscales incertaines. Ces publications n'ont pas eu d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe. 12 3.2 - Recours aux jugements et estimations Dans le cadre de la préparation de ces états financiers intermédiaires, la Direction a exercé des jugements, effectué des estimations et fait des hypothèses ayant un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Les jugements significatifs exercés par le Direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les principales sources d'incertitudes des estimations sont identiques à ceux décrits dans les derniers états financiers annuels, à l'exception des nouveaux jugements significatifs liés au traitement comptables des contrats de location dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16, et tels que décrits précédemment. 3.3 - Périmètre et méthodes de consolidation Le périmètre et les méthodes de consolidation n'ont pas évolué par rapport au 31 décembre 2018. NOTE 4 - Informations sur le caractère saisonnier ou cyclique des activités Le chiffre d'affaires est généralement caractérisé par une faible saisonnalité entre les deux semestres de l'année civile. NOTE 5 - Gestion du risque financier Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux identifiés dans le Document de référence 2018. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 NOTE 6 - Notes relatives à l'état de situation financières consolidée 6.1 - Goodwill Valeur nette au Valeur nette au Cumul des pertes (En milliers d'euros) Variation de valeur au 31.12.2018 30.06.2019 30.06.2019 Goodwill 27 523 - 27 523 - L'écart d'acquisition (le Goodwill) résulte de l'acquisition du Groupe OneAccess en date du 29 Septembre 2017. A la clôture semestrielle du 30 juin 2019, le Groupe d'identifie aucun indice de perte de valeurs. 6.2 - Immobilisations incorporelles Technologies Relations Carnet de Frais de Frais de Licences et Total (En milliers d'euros) développement autresImmobilisations développées clients commandes développement en cours incorporels incorporelles Valeur brute au 31 décembre 2018 24 712 8 997 1 021 4 949 374 4 292 44 345 Capitalisation des frais de développement - - - 603 329 - 932 Acquisitions - - - - - 27 27 Reclassement / mise en service - - - 334 (334) - - Effet de la variation du cours des devises - - - - - 3 3 Valeur brute au 30 juin 2019 24 712 8 997 1 021 5 886 369 4 322 45 307 Amortissements cumulés au 31 décembre 2018 (5 148) (1 125) (1 021) (2 445) (4 243) (13 982) Dotation de la période (2 060) (450) (506) (24) (3 040) Effet de la variation du cours des devises - - - (3) - - (3) Amortissements cumulés au 30 juin 2019 (7 208) (1 575) (1 021) (2 954) 0 (4 267) (17 025) Valeur nette au 31 décembre 2018 19 564 7 872 0 2 504 374 49 30 363 Valeur nette au 30 juin 2019 17 504 7 422 0 2 932 369 55 28 282 6.3 - Immobilisations corporelles 13 Installations Mobilier et Immobilisations Total techniques, matériel de (En milliers d'euros) corporelles Immobilisations matériel & bureau, en cours corporelles outillage informatique Valeur brute au 31 décembre 2018 12 182 6 242 - 18 424 Réallocation en droits d'utilisation1 (1 084) (223) - (1 307) Valeur brute au 1er janvier 2019 11 099 6 019 - 17 117 Acquisition 263 168 - 432 Cession - - - - Incidence de la variation du cours des devises 1 9 - 10 Valeur brute au 30 juin 2019 Amortissements cumulés au 31 décembre 2018 Réallocation en droits d'utilisation1 Amortissements cumulés au 1er janvier 2019 Dotation de la période Diminution Cession Incidence de la variation du cours des devises Amortissements cumulés au 30 juin 2019 Valeur nette au 31 décembre 2018 Valeur nette au 30 juin 2019 11 362 6 196 - 17 558 (10 262) (5 569) - (15 831) 505 193 - 698 (9 757) (5 376) - (15 133) (315) (128) - (443) - - - - - - - - - (8) - (8) (10 072) (5 512) - (15 584) 1 920 673 - 2 593 1 290 684 - 1 974 1: l'application de la norme IFRS 16 entraine le reclassement, des contrats traités jusque là selon la norme IAS17, dans le poste "Droits d'Utilisations" 6.4 - Réconciliation des investissements avec le tableau de flux de trésorerie (En milliers d'euros) Acquisition immobilisations incorporelles Acquisition immobilisations corporelles Variation des dettes fournisseurs d'immobilisations Total 30 juin 30 juin 2019 2018 (774) (400) 5 (1 393) (1 169) GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 6.5 - Actifs financiers Dépôt de Actifs financiers Part non Autres actifs (En milliers d'euros) Autres courante des garantie non courants non courant créances de CIR Valeur brute au 31 décembre 2018 798 379 1 177 7 519 7 519 Augmentation 150 21 171 1 519 1 519 Diminution (7) (61) (68) - - Variations de change 1 1 - - Valeur brute au 30 juin 2019 943 339 1 282 9 038 9 038 Pertes de valeurs cumulées au 31 décembre 2018 - - - - - Dotations de la période - - - - - Pertes de valeurs cumulées au 30 juin 2019 - - - - - Valeur nette au 31 décembre 2018 798 379 1 177 7 519 7 519 Valeur nette au 30 juin 2019 943 339 1 282 9 038 9 038 6.6 - Droits d'utilisations et Dettes locatives 6.6.1 - Droits d'utilisations (En milliers d'euros) 31 décembre Reclassement Impact transition Nouveaux Amortissement Ecarts de 30 juin 2018 Contrats IAS 17 IFRS 16 1 contrats conversion 2019 Droits d'utilisation - Equipmement technique - 579 - - (97) - 482 Droits d'utilisation - Matériel informatique & de bureau - 31 - - (14) - 17 Droits d'utilisation - Batiments - - 6 124 - (596) - 5 528 Droits d'utilisation - Véhicules - - 869 - (172) - 697 Valeur nette des droits d'utilisation - 610 6 993 - (880) - 6 723 6.6.2 - Dettes locatives 14 31 décembre Reclassement Impact transition Remboursement Ecarts de 30 juin (En milliers d'euros) Reclassement s 2018 Contrats IAS 17 IFRS 16 1 conversion 2019 dettes de loyers Dette de loyer - Equipmement technique 353 (59) 294 Dette de loyers - Matériel informatique & de bureau 16 (4) 12 Dette de loyers - Batiments 5 259 (607) 4 652 Dette de loyers - Véhicules 573 (131) 442 Total Non courant - 369 5 832 - 0 - 5 400 Dette de loyers - Equipmement technique 206 59 (135) 130 Dette de loyers - Matériel informatique & de bureau 13 4 (6) 11 Dette de loyers - Batiments 1 172 607 (586) 1 193 Dette de loyers - Véhicules 305 131 (165) 271 Total courant - 219 1 477 - (892) - 1 605 Total - 588 7 309 - (892) - 7 005 6.7 - Stocks Dotation Reprise provision Incidence de la 31 décembre provision 30 juin (En milliers d'euros) Variation dépréciation de variation du cours 2018 dépréciation de 2019 stock des devises stock Stocks de composants 5 086 (521) - 4 565 Stocks de produits finis 6 594 (1 337) 1 5 258 Valeurs Brutes 11 680 (1 858) 0 0 1 9 823 Pertes de valeurs - Composants (350) (273) 94 - (529) Pertes de valeurs - Produits finis (98) (8) - - (106) Pertes de valeurs cumulées (448) 0 (281) 94 0 (635) Valeur nette des stocks 11 232 (1 858) (281) 94 1 9 188 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 6.8 - Clients et comptes rattachés 31 décembre Incidence de la 30 juin (En milliers d'euros) Variation variation du cours 2018 2019 des devises Clients et comptes rattachés 21 810 1 339 - 23 149 Pertes de valeur cumulées (1 123) 10 - (1 113) Valeur nette 20 687 1 349 - 22 036 Le montant des créances mobilisées et non échues correspondant à des contrats de factoring sans transfert de risque et donc inclus dans le poste clients et comptes rattachés s'élèvent à 8.187 K€ au 30 juin 2019. 6.9 - Autres actifs courants 31 décembre Reclassements 30 juin (En milliers d'euros) Variation et autres 2018 2019 variations Créance IS, CVAE 47 (94) (1) 1 Crédits d'impôts (CIR, CII, CICE) 2 175 - - 2 175 Autres créances fiscales et sociales 3 377 (348) 6 3 035 Charges constatées d'avance 441 133 (1) 573 Autres 160 69 - 229 Valeurs brutes 6 200 (241) 5 6 013 Pertes de valeurs cumulées (288) (50) - (338) Valeurs nettes 5 912 (291) 5 5 675 6.10 - Trésorerie et équivalent de trésorerie Incidence de la (En milliers d'euros) 31 décembre Variation variation du 30 juin 2018 cours des 2019 devises Trésorerie 25 115 14 904 (5) 40 014 Equivalents de trésorerie - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 115 14 904 (5) 40 014 Concours bancaires - - - - Total Trésorerie nette 25 115 14 904 (5) 40 014 6.11 - Capital 6.11.1 - Capital émis Au 30 juin 2019, le capital est composé de 23 692 152 actions ordinaires entièrement libérées et d'une valeur nominale unitaire de 0,50 €. Nombre Valeur Date Nature des opérations Capital d'actions nominale créées Au 31 décembre 2017 10 621 374 € 21 242 747 0,50 € 18 Mai 2018 Attribution d'actions gratuites 143 207 € 286 414 0,50 € Au 31 décembre 2018 10 764 581 € 21 529 161 0,50 € 11 Juin 2019 Augmentation de capital 1 076 458 € 2 152 916 0,50 € 1er semestre 2019 Exercice de stock options 5 038 € 10 075 0,50 € Au 30 juin 2019 11 846 077 € 23 692 152 0,50 € 15 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 16 6.11.2 - Bons et options de souscription d'actions Options de souscription d'actions (OSA) Nouvelles Annulées ou Nouvelles Prix Charge Charge actions Attribuées au Exercées au Durée de vie caduques au actions d'exercice comptabilisée au comptabilisée au potentielles en cours de la cours de la contractuelle cours de la potentielles en ajusté 30.06.2019 (En 30.06.2018 (En début de période période résiduelle période fin de période (En €) K€) K€) période 12 mars 2009 12 400 - - (12 400) 0 4,83 € Expiré - - 15 septembre 2011 1 550 - - - 1 550 3,80 € 2,2 ans - - 25 février 2013 3 100 - - - 3 100 4,31 € 3,7 ans - - 19 juin 2014 211 885 - - - 211 885 5,07 € 5,0 ans - - 19 mai 2016 116 499 - (10 075) - 106 424 2,65 € 6,9 ans - (51) Total des Options de Souscription 345 434 - (10 075) (12 400) 322 959 N/A N/A - (51) d'Actions (OSA) Bons de souscription d'actions (BSA) Nouvelles Annulées ou Nouvelles Prix Charge Charge actions Attribuées au Exercées au Durée de vie caduques au actions d'exercice comptabilisée au comptabilisée au potentielles en cours de la cours de la contractuelle cours de la potentielles en ajusté 30.06.2019 (En 30.06.2018 (En début de période période résiduelle période fin de période (En €) K€) K€) période 28 septembre 2007 31 000 - - - 31 000 4,83 € 1,4 ans - - 19 juin 2014 6 975 - - (6 975) 0 5,07 € Expiré - - Total des Bons de Souscription 37 975 - - (6 975) 31 000 N/A N/A - - d'Actions (BSA) Bons de créateurs d'entreprise (BCE) Nouvelles Annulées ou Nouvelles Prix Charge Charge actions Attribuées au Exercées au Durée de vie caduques au actions d'exercice comptabilisée au comptabilisée au potentielles en cours de la cours de la contractuelle cours de la potentielles en ajusté 30.06.2019 (En 30.06.2018 (En début de période période résiduelle période fin de période (En €) K€) K€) période 22 juin 2010 742 479 - - - 742 479 3,80 € 1,0 ans - - 21 octobre 2010 36 062 - - - 36 062 3,80 € 1,3 ans - - 12 mai 2011 59 474 - - - 59 474 3,80 € 1,9 ans - - 20 décembre 2012 63 206 - - - 63 206 3,80 € 1,9 ans - - 25 février 2013 333 250 - - - 333 250 4,31 € 3,7 ans - - Total des Bons de Créateurs 1 234 471 - 0 0 1 234 471 N/A N/A - - d'Entreprises (BCE) Attribution Gratuite d'Actions (AGA) Nouvelles Annulées ou Nouvelles Charge Charge actions Attribuées au Acquises au caduques au actions comptabilisée au comptabilisée au potentielles en cours de la cours de la cours de la potentielles en 30.06.2019 (En 30.06.2018 (En début de période période période fin de période K€) K€) période 19 mai 2016 0 - - - - - (198) 13 juin 2018 1 005 000 - 1 005 000 (1 068) (18) Total Attribution Gratuite d'Actions 1 005 000 0 0 0 1 005 000 (1 068) (217) (AGA) Le Groupe estime qu'une majeure partie des conditions de performance définie dans le règlement du plan d'AGA du 13 juin 2018 devraient être atteintes. Synthèse des mouvements et réconciliation de la charge liée aux paiements fondés sur des actions Nouvelles Exercées ou Annulées ou Nouvelles Charge Charge actions Attribuées au acquises au caduques au actions comptabilisée au comptabilisée au potentielles en cours de la cours de la cours de la potentielles en 30.06.2018 (En 30.06.2017 (En début de période période période fin de période K€) K€) période OSA 345 434 - (10 075) (12 400) 322 959 - (51) BSA 37 975 - - (6 975) 31 000 - - BCE 1 234 471 - - - 1 234 471 - - AGA 1 005 000 - - - 1 005 000 (1 068) (217) TOTAL GENERAL 2 622 880 - (10 075) (19 375) 2 593 430 (1 068) (268) GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 6.12 - Dettes financières Variation des dettes financières 31 décembre Remboursement (Actualisation) / Réallocation en Autres (En milliers d'euros) Augmentations Obligations 30 juin 2019 2018 s Désactualisation Locatives 1 variations Emprunts bancaires 1 247 6 472 - - (2 150) 5 569 Emprunts bancaires / Financement CIR 3 124 - - - 3 124 Dettes de location-financement 369 - - (369) - Avances conditionnées et prêts à taux zéro 1 593 - - - (309) 1 284 Actualisation des avances et PTZ (45) - - - 15 (30) Dettes financières diverses 420 - - - (349) 71 Total des dettes financières non courantes 6 708 6 472 - - (369) (2 794) 10 018 Emprunts bancaires 1 082 - (667) - - 2 151 2 566 Emprunts bancaires / Financement CIR 1 708 - - - - - 1 708 Dettes de location-financement 219 - - - (219) - - Avances conditionnées et prêts à taux zéro 618 - (309) - - 309 618 Actualisation des avances et PTZ (39) - - 20 - (15) (34) Dette de factoring 4 955 20 693 (18 810) - - - 6 838 Dettes financières diverses 516 - (260) - - 349 605 Total des dettes financières courantes 9 059 20 693 (20 046) 20 (219) 2 794 12 301 Total des dettes financières 15 767 27 165 (20 046) 20 (588) - 22 319 1: l'application de la norme IFRS 16 entraine le reclassement, des contrats traités jusque là selon la norme IAS17, dans le poste "Dettes Locatives" Ventilation des dettes financières par taux (En milliers d'euros) 30 juin Taux Taux 2019 Fixe Variable Dettes financières non courantes 10 018 6 894 3 124 Dettes financières courantes 12 301 3 755 8 546 Total Dettes financières 22 319 10 649 11 670 17 6.13 - Informations sur l'endettement net Ventilation de l'endettement net par devise (En milliers d'euros) 30 juin EUR USD AUD Autres 2019 devises Emprunts bancaires 8 135 8 135 - - - Emprunts bancaires / Financement CIR 4 832 4 832 Avances conditionnées et prêts à taux zéro 1 902 1 902 - - - Actualisation des avances et PTZ (64) (64) - - - Dette de factoring 6 838 6 838 - - - Dettes financières diverses 676 676 - - - Dettes financières 22 319 22 319 - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie (40 014) (35 753) (3 715) (283) (263) Endettement net / (Disponibilités) (17 695) (13 434) (3 715) (283) (263) Ventilation de l'endettement net par échéance (En milliers d'euros) 30 juin 2019 < 1an 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans > 5 ans Emprunts bancaires 8 135 2 566 2 403 1 966 600 600 - Emprunts bancaires / Financement CIR * 4 832 1 708 1 651 1 473 - - - Avances conditionnées et prêts à taux zéro 1 902 618 618 506 160 - - Actualisation des avances et PTZ (64) (34) (20) (9) (1) - - Dette de factoring 6 838 6 838 - - - - - Dettes financières diverses 676 605 71 - - - - Dettes financières 22 319 12 301 4 723 3 936 759 600 - Trésorerie et équivalents de trésorerie (40 014) (40 014) - - - - - Endettement net / (Disponibilités) (17 695) (27 713) 4 723 3 936 759 600 - * Le remboursement des emprunts bancaires destinés au financement du CIR est concomittant avec le remboursement obtenu de la part de l'administration fiscale. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 18 6.14 - Engagements envers le personnel Variation de l'engagement net reconnu au bilan (En milliers d'euros) 30 juin 31 décembre 2019 2018 Dette actuarielle de début de période 2 496 2 620 Coût des services rendus 141 271 Utilisation (départ en retraite) (227) Coût financier 19 33 Pertes (gains) actuariels 174 (196) Effet de la variation du cours des devises 3 (5) Dette actuarielle de fin de période 2 833 2 496 Le Groupe ne disposant pas d'actifs de couverture, l'intégralité de l'engagement exposé ci-dessus est inscrit au passif du Groupe. L'intégralité des gains ou pertes actuariels est reconnue en capitaux propres. Le coût des services rendus est comptabilisé en charges opérationnelles et le coût financier en autres produits et charges financières. b) Hypothèses actuarielles Les principales hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des engagements de fins de carrières sont les suivantes : Hypothèses actuarielles 30 juin 31 décembre 2019 2018 Age de départ en retraite 65 ans 65 ans Taux d'actualisation 0,77% 1,57% Taux de charges patronales 47,0% 47,0% Taux de revalorisation des salaires 2,30% 2,30% Turnover < 25 ans 10% - 15% 10% - 15% 25 - 30 ans 10% - 20% 10% - 20% 30 - 35 ans 20% - 25% 20% - 25% 35 - 40 ans 15,00% 15,00% 40 - 45 ans 2,0%- 10% 2,0%- 10% 45 - 50 ans 2,00% 2,00% 50 - 55 ans 2,00% 2,00% > 55 ans 0,00% 0,00% Table de mortalité TGHF05 TGHF05 6.15 - Provisions (En milliers d'euros) 31 décembre Dotations Reprise Reprise non 30 juin 2018 utilisée utilisée 2019 Provisions pour litiges 824 - (84) - 740 Provisions pour risques sociaux et fiscaux 400 - - - 400 Provisions pour risques et charges - Part non courante 1 224 0 (84) 0 1 140 Provision pour garantie 753 146 (234) - 665 Provision pour litiges 100 - - - 100 Provision pour risques fiscaux et sociaux 310 35 - - 345 Provisions pour risques et charges - Part courante 1 163 181 (234) - 1 110 Total Provisions pour risques et charges 2 387 181 (318) 2 250 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 6.16 - Dettes sur acquisition de titres (En milliers d'euros) 31 décembre Variation 30 juin 2018 2019 Dette relative aux compléments de prix 5 028 - 5 028 Dette relative aux engagements de rachat d'actions 756 - 756 Dette relative au rachat des intérêts minoritaires résiduels 450 - 450 Total dettes sur acquisition de titres 6 234 - 6 234 6.17 - Autres passifs courants 31 décembre Reclassements 30 juin (En milliers d'euros) Variation et autres 2018 2019 variations Achats à terme en devises 25 - (18) 8 Instruments dérives passifs 25 - (18) 8 Dettes fournisseurs 13 958 485 1 14 444 Dettes fournisseurs 13 958 485 1 14 444 Dettes d'impôt sur les sociétés 797 (18) 7 786 Dettes d'impôt sur les sociétés 797 (18) 7 786 Dettes sur acquisitions d'immo corporelles et incorp. 8 (2) - 6 Dettes fiscales et sociales 10 357 (2 294) 7 8 070 Produits constatés d'avance 1 867 371 20 2 258 Avances clients et clients créditeurs 70 63 - 133 Autres 42 13 55 Total autres passifs courants 12 344 (1 849) 27 10 522 6.18 - Variation du besoin en fonds de roulement (En milliers d'euros) 30 juin 30 juin 2019 2018 (Augmentation) / Diminution nette des stocks 2 045 (824) (Augmentation) / Diminution nette des créances clients (1 349) 296 Augmentation / (Diminution) des dettes fournisseurs 486 2 271 (Augmentation) / Diminution nette des autres éléments du BFR lié à l'activité (3 224) 2 228 (Augmentation) / Diminution du besoin en fonds de roulement (2 042) 3 971 NOTE 7 - Notes relatives au compte de résultat 19 7.1 - Produits des activités ordinaires a) Par nature (En milliers d'euros) Production vendue de biens Production vendue de services Total chiffre d'affaires b) Par zone géographique (En milliers d'euros) Amérique du nord et du sud Europe - Moyen-orient - Afrique - Asie Pacifique Total chiffre d'affaires 30 juin 30 juin 2019 2018 42 911 39 642 2 105 2 454 45 017 42 096 30 juin 30 juin 2019 2018 6 600 5 615 38 417 36 481 45 017 42 096 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 7.2 - Nature des dépenses allouées par fonction Nature des frais de recherche et développement (En milliers d'euros) 30 juin 30 juin 2019 2018 Charges de personnel (9 084) (9 316) Dotations aux amortissements et provisions (3 599) (2 845) Personnel extérieur (705) (1 315) Locations mobilières, immobilières et charges locatives (78) (531) Fournitures, équipements, maintenance (625) (448) Crédit d'impôts* 1 520 1 685 Subventions 676 435 Capitalisation des frais de développement 931 751 Affectation des coûts "manufacturing" aux coûts des ventes 2 456 2 435 Autres (402) (392) Total frais de recherche et développement (8 910) (9 541) b) Nature des frais commerciaux (En milliers d'euros) 30 juin 30 juin 2019 2018 Charges de personnel (6 297) (6 441) Personnel extérieur (639) (700) Voyages et déplacements professionnels (511) (467) Honoraires et conseils (368) (324) Locations mobilières, immobilières et charges locatives (41) (303) Fournitures, équipements, maintenance (188) (250) Salons (285) (217) 20 Dotations aux amortissements et provisions (489) (977) Autres (106) (177) Total frais marketing et commerciaux (8 924) (9 856) c) Nature des frais généraux et administratifs (En milliers d'euros) 30 juin 30 juin 2019 2018 Charges de personnel (1 862) (1 984) Paiement en actions (1 068) (268) Honoraires et conseils (705) (782) Personnel extérieur (34) (180) Fournitures, équipements, maintenance (232) (301) Assurances (110) (129) Frais bancaires (69) (68) Locations mobilières, immobilières et charges locatives (11) (192) Dotations aux amortissements et provisions (178) (68) Autres charges / produits (231) (272) Total frais généraux et administratifs (4 499) (4 244) GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 7.3 - Ventilation des frais de personnel et effectifs Ventilation des frais de personnel par fonction (En milliers d'euros) Total frais de recherche et développement Total frais marketing et commerciaux Total frais généraux et administratifs Total des charges de personnel 30 juin 30 juin 2019 2018 (9 084) (9 316) (6 297) (6 441) (2 930) (2 252) (18 311) (18 009) b) Ventilation des frais de personnel par nature (En milliers d'euros) Salaires et traitements Charges sociales et fiscales sur salaires Coût des services rendus Paiement en actions Total des charges de personnel 30 juin 30 juin 2019 2018 (12 810) (12 742) (4 291) (5 063) (18) (1 068) (186) (18 311) (18 009) c) Les effectifs (En unités) 30 juin 30 juin 2019 2018 Personnel salarié 384 370 Personnel mise à disposition 32 42 Total des effectifs 416 412 7.4 - Dotations aux amortissements et provisions, nettes des reprises 21 (En milliers d'euros) Dotation aux amortissements - Immobilisations incorporelles Dotation aux amortissements - Immobilisations corporelles Dotation aux amortissements - Droits d'utilisations Dotation nette de provisions pour R&C du "Résultat opérationnel courant" Coût des services rendus et effet de l'actualisation IAS19 Sous Total (EBITDA) Dotation nette de provisions pour R&C des "Autres produits et charges opérationnels" Sous Total (TFT) Dotation nette des reprises de provisions sur stocks Dotation nette des reprises de provisions sur autres actifs Total 30 juin 30 juin 2019 2018 (3 040) (3 391) (499) (880) - 97 (91) (34) (4 426) (4 015) - - (4 426) (4 015) (314) - - (4 613) (4 329) 7.5 - Autres produits et charges opérationnels Ce poste est exclusivement composé d'honoraires relatifs aux opérations de fusion / acquisitions. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 7.6 - Coût de l'endettement financier net et autres produits et charges financiers Coût de l'endettement financier net (En milliers d'euros) Charges d'intérêts Effet de la désactualisation 30 juin 30 juin 2019 2018 (95) (26) Coût de l'endettement financier net (79) (121) b) Autres produits et charges financiers (En milliers d'euros) 30 juin 30 juin 2019 2018 Gains (pertes) de change (144) 238 Autres produits et charges financiers (82) (5) Autres produits et charges financiers (226) 233 7.7 - Charge d'impôts (En milliers d'euros) Impôts sur les résultats exigibles Variation des impôts différés Charge d'impôt 30 juin 30 juin 2019 2018 (389)

283 298 (91) 7.8 - Résultat par action 22Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires d'Ekinops SA par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. En milliers d'euros / En unités Résultat net attribuable aux actionnaires d'Ekinops SA Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

Nombre moyen pondéré d'actions propres 30 juin 30 juin 2019 2018 (1 063) 21 751 919 21 305 038 21 758 219 21 310 790 (6 300) (5 752) Résultat de base par action (€/action) (0,01) (0,05) GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 7.9 - EBITDA1 Le Groupe a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à l'analyse de sa performance financière. Ainsi, le Groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits calculés liés aux paiements en actions. Le changement de méthode induit par l'application de la norme IFRS 16 entraine une amélioration de cet agrégat d'un montant de 976 K€ En milliers d'euros 1er semestre Exercice 2nd semestre 1er semestre 2019 2018 2018 2018 Résultat opérationnel courant 2 564 1 285 1 456 (171) Amortissements (Hors droits d'utilisation) et provisions 3 546 8 907 4 892 4 015 Paiement en actions 1 068 256 70 186 Charges financières IFRS 16 (96) - - - EBITDA - Proforma 7 082 10 448 6 418 4 030 Amortissements de droits d'utilisation (IFRS 16) 880 Charges financières IFRS 16 96 EBITDA -post application IFRS 16 8 058 NOTE 8 - Information sectorielle Le Groupe est géré sur la base d'un seul secteur et ne distingue pas de segments opérationnels autonomes. Le résultat sectoriel de référence est le résultat opérationnel courant. Le Groupe effectue toutefois un suivi du chiffre d'affaires entre ses deux zones commerciales principales : Europe-Moyen-Orient-Afrique -Asie Pacifique, et •Amérique du Nord et du Sud 23 Cette information est présentée en note 7.1. NOTE 9 - Engagements hors bilan 9.1 - Autres engagements Le Groupe sous traite la production de ses équipements à ses partenaires industriels. Les ordres de fabrication de produits finis sont lancés sur la base de commandes clients fermes. En complément, le Groupe procède à des commandes de composants ou de produits semi-finis auprès de ces mêmes sous-traitants, afin de pouvoir faire preuve de réactivité commerciale. De ce fait, le Groupe a un engagement de reprise de ces stocks dans une certaine limite. Le montant de cet engagement est estimé à 8,6 M€ au 30/06/2019. 9.2 - Garantie financière Nature Bénéficiaire Montant Date de fin Garantie bancaire Client 150 KAUD Juin 2020 1Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Revenus avant résultat financier, taxes, dotations aux amortissements et dépréciations. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 NOTE 10 - Principales transactions avec les parties liées Au cours de la période intermédiaire, les transactions avec les parties liées enregistrées n'ont pas subi de modifications substantielles, par rapport à celles inscrites dans les comptes de l'exercice 2018, de nature à perturber l'analyse des comptes semestriels 2019. NOTE 11 - Evènements postérieurs à la fin de la période intermédiaire Le 19 juillet 2019, le Groupe a annoncé la finalisation de l'acquisition de la plateforme OTN-Switch (Optical Transport Network) développée par PADTEC, fabricant d'équipements de réseaux optiques basé au Brésil. Aucun autre événement significatif n'est intervenu postérieurement à la fin de la période intermédiaire. 24 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE Altonéo Audit Deloitte & Associés 143, rue de Paris 185, avenue Charles de Gaulle 53000 Laval 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex Membre de la Compagnie Membre de la Compagnie régionale d'Angers régionale de Versailles EKINOPS Société Anonyme 3, rue Blaise Pascal 22300 Lannion Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 25 Période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Ekinops, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I- Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 3.1. Principes, règles et méthodes comptables » de l'annexe qui expose les incidences de l'application des normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » et IFRS 9 « Instruments financiers » sur les comptes consolidés intermédiaires résumés. GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 II- Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes consolidés semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Laval et Neuilly-sur-Seine, le 26 septembre 2019 Les Commissaires aux comptes Altonéo Audit Deloitte & Associés Julien MALCOSTE Thierry BILLAC 26 GROUPE EKINOPS -Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 La Sté Ekinops SA a publié ce contenu, le 30 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

