Ekinops : discussions préliminaires pour un rachat d'ASN

19/10/2018 | 07:49

Suite à des articles de presse portant sur une éventuelle opération financière, Ekinops confirme avoir initié des discussions préliminaires avec Nokia Corporation concernant une éventuelle acquisition d'Alcatel Submarine Networks (ASN).



'Il n'y a aucune certitude à ce stade sur le fait que ces discussions puissent aboutir sur un quelconque accord ou une quelconque opération', précise toutefois le fournisseur de solutions de télécommunications.



Ekinops se conformera à ses obligations légales et réglementaires en matière de communication et n'entend pas faire d'autres commentaires à ce sujet à moins que ces discussions n'aboutissent à un accord ou soient abandonnées.



