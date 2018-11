Ekinops : inaugure son siège social aux États-Unis

27/11/2018 | 18:14

Ekinops annonce ce mardi soir l'inauguration de son nouveau siège social aux États-Unis, installé à Rockville, dans le Maryland.



'Cette nouvelle installation marque une nouvelle phase d'expansion nord-américaine pour le Groupe, consécutivement à l'acquisition de OneAccess en septembre 2017. La combinaison de son expertise en matière de transport optique et d'accès réseau permet à Ekinops Corp., filiale américaine d'Ekinops, d'accompagner la demande croissante de ses clients avec une agilité opérationnelle et une efficacité accrue', indique le groupe.



En plus de prendre en charge toutes les fonctions administratives et commerciales principales, les locaux hébergeront un laboratoire, une fonction de support, un dépôt de pièces de rechange ainsi qu'un centre de formation.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.