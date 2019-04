Ekinops : salué après l'arrêt des discussions avec Nokia

12/04/2019 | 15:27

Ekinops s'adjuge plus de 5% après l'annonce que ses discussions avec Nokia, concernant une éventuelle acquisition d'Alcatel Submarine Networks (ASN), sont maintenant arrêtées, aucun accord n'ayant été conclu avec l'équipementier télécoms finlandais.



En réaction, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 6,5 euros, expliquant que cette annonce, quoique décevante, ne met pas en doute son opinion positive sur le groupe de solutions de télécommunications.



'Le M&A, qui fait partie intégrante de la stratégie du groupe, devrait toutefois se poursuivre' indique l'analyste, qui laisse inchangées à ce stade ses prévisions d'un CA en hausse de 14% à 96 millions d'euros et d'une marge d'EBITDA en légère hausse de 10 pb à 12,5%.



